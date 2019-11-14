【丹絨比艾補選】 “勿以怒氣投票” 敦馬籲選民思考未來

（笨珍14日訊）首相兼希盟主席敦馬哈迪認為，丹絨比艾選民應思考自己的未來，選出與政府有緊密聯繫的人民代議士。

“雖然這只是場補選，但補選關乎一個選區的未來好壞，如果選民因為一些因素而拒絕可以為民服務的候選人，就是給自己造成損失。”

馬哈迪昨晚在龜咯舉行的希盟大型政治講座上壓軸演講時，提醒丹絨比艾選民在來臨的投票日，不要以怒氣投票。

“如果選民沒有選出可以為民服務的代議士，那將會是自己的損失，代議士會得到錢且不會損失，試問選民能得到什麼？”

他也坦言，許多人認為希盟政府不會撐太久，但在過去一年半的時間，內閣成員及政府運作都沒問題，只是一開始時效率不太高，如今卻已能良好履行責任及掌握執政方式；他更強調，希盟政府不會開空頭支票（janji kosong）。

“許多人指希盟政府不成功，但我國的和平是其他國家難以達成的成就，目前政府需要在5年內從'重疾'中恢復，還有解決問題。”

他也承諾將透過“共享繁榮宏願（Wawasan Kemakmuran Bersama）”計劃縮減城鄉貧富懸殊，設法協助鄉區增加工作機會及農民的收入。

他說，在基礎設施方面，候選人卡敏當選後必定會為選民爭取更多建設，如維修通訊設施及建設新的道路等。

“這些我們都會做，條件是這個地方要是依賴政府的，沒有拒絕政府。如今我們已經是政府，不要忘記，只有政府才能幫助人民，才能修訂法令及政策。”

他表示，馬來西亞會重新成為亞洲之虎，而希盟政府只執政了一年半，希望選民可以給予政府5年的時間，去落實更多的政策。

講座出席者包括土團黨總裁丹斯里慕尤丁、青年團團長賽沙迪，誠信黨主席莫哈末沙布，行動黨秘書長林冠英、公正黨總秘書拿督斯里賽夫丁、柔佛州務大臣拿督薩魯丁。