西蒂卡欣促國人 齊打造進步馬來西亞





（吉隆坡14日訊）大馬司法與團結行動基金會（MAJU）創辦人西蒂卡欣促請國人大力支持，一起推動公民自由和人權發展議程，維護國家原則，打造自由、溫和、進步的馬來西亞。

“無論你是馬來人、華人、印度人，都是馬來西亞人。我們需要大家與我們站在一起，讓我們代表你們發聲，朝向進步的馬來西亞。”

她昨晚在隆雪華堂舉行的“509以後戰爭還沒結束，啟發拯救馬來西亞”講座會上，發表“馬來西亞正義和團結行動基金會人民之聲-我們如何改變國家社會政治格局至進步的馬來西亞”主題演講時表示，該會將推行兩個策略，首先將成立一個具有專業和強大的秘書處，通過籌款來招聘專人來處理國人面對舉凡政策和政治層面的問題；其二是需要獲得廣大民眾的註冊加入和年度捐款支持，該會的人數越多，就能在政策討論、選舉等產生越大的影響力。

她強調，通過這兩項策略，該會準備製定政策，參與推動立法，以促進普遍人權、公民自由、進步教育，促進更公平的教育與工作制度，推廣平權運動等。

她說，該會目前有1000名會員，希望明年招收100萬名會員。

駁斥自己“反馬來人”標籤

在問答環節中，西蒂卡欣也駁斥自己是“反馬來人”的標籤。

“有人說我反馬來人，但我家人是馬來人；我的頭髮與眾不同，但代表著民主的成熟。”

她也認為，根據憲法，每個人都能成為首相，不管來自哪個族群。

該會顧問達祖丁在發表“新馬來西亞的價值和策略”主題演講時則說，年輕人要知道自己是國家的主人，要為自己的命運做決定，而非交給一小部分人來做主。

馬來西亞司法和團結行動基金會青年團主任黃彥鉻在發表“我為何而做，我做了什麼”主題演講時表示，許多人覺得年輕人不理智，容易被煽動，而且政治冷感。

他認為，政治冷感的“因”是社會不曾加強年輕人在這政治方面的意識，特別是教育讓他們不談政治，父母反對他們談政治，乃至於給予政治是骯髒灰暗的印象，但其實政治是影響生活的方方面面。

“如果要改變的話，第一不要貶低和看輕年輕人改變的能力，第二是教育制度需要做出改革，第三是家庭不要以家長式來管理，而是讓孩子出席論壇，參與討論政治，才能讓他們增廣見聞，做出理性的選擇，而不是情緒影響的。”

這是該會於8月28日推介以來主辦的首場公開演講，有超過1000人出席聆聽。