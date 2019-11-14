BIGBANG鬧出走 YG腳軟“少賺過億”

目前据韩国财经媒体报导，大型经纪公司YG娱乐今年第3季营业下滑韩币30亿元（约1130万令吉），跟去年第3季营业利润约26亿（约980万令吉）的结果相比有大落差，以YG娱乐的销售额计算减少了2.3％，净损大约韩币64亿元（约2500万令吉）。

照这样的情形看来，第4季的业绩前景也不乐观，HANA金融投资研究员李基勋表示：“YG娱乐没有偶像团体回归，除了BLACKPINK泰国巡回外也没有特别的收入，第4季将会反映乐童音乐家和WINNER回归的音源，但BLACKPINK将不会在今年回归，这是可惜的部分。”

眼见营业额一直下滑，YG赶紧制订方针应对，没想到公司的最大金母鸡BIGBANG却在非常时期闹出走，让公司全员、股东瞬间脚软，目前BIGBANG团员已全部退伍，但对于是否续约则各人态度不同，有说多数都希望可以自已出外打天下，目前双方还在就合约事情角力中。

证卷界预测BIGBANG如果不续约，YG娱乐的业绩将会崩塌。“BIGBANG成员们目前还没有决定续约，他们决定续约与否将会带来很大的影响，如果不续约的话，预计YG娱乐2020年的业绩将会大幅下降至100亿（约3700万令吉）），如果续约的话将至少会带来300亿（约1.13亿令吉）的利润，可见BIGBANG动向对YG娱乐的重要性，也成了公司营业的关键。