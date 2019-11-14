【丹絨比艾補選】沿戶拜票須准證 劉偉強：候選人早知道

（吉隆坡14日訊）首相署部長拿督劉偉強否認，候選人進行沿戶拜訪須向警方申請走訪（Walkabout）准證是在競選期中途才宣布的新規定，並強調所以候選人早已經知道此事，他們也不是現在才知道。

他也否認希盟政府懷有惡意企圖，反擊巫統邊加蘭區國會議員拿督斯里阿莎麗娜對希盟政府的指控毫無根據。

劉偉強強調，提名日當天宣布候選人以後，警方及大馬選舉委員會也與所有候選人或他們的代表，包括獨立候選人說明了須申請准證的規定。

“選委會在11月12日說明這項規定時，只是給予候選人的一項提醒。”

他在國會下議院的部長問答時間，回應阿莎麗娜詢問政府規定走訪也被視為是流動性的競選活動，因此須向警方申請准證的理由。

阿莎麗娜質問 是否因擔心希盟敗選

阿莎麗娜也說，全國大選及之前的補選進行時，候選人走訪只是一件平常事，為何現在才規定需要准證，並質問政府是不是懷有惡意企圖，因為擔心希盟即將敗選。

“對我來說這是一項懼怕的提醒，因為政府可能擔心會在本週六（投票日）敗選，我不知道是不是這樣，但這沒有邏輯，進入別人的家還要申請准證才行。”

劉偉強則表示，1954年選舉犯罪法令第24（B）條文明確寫道，所有政治講座及活動舉行前都需要向警方申請准證。

“這是自獨立以來就制定的法律，無論是全國大選或補選都必須要進行監督，這也是在國會殿堂所通過的法令。”

“這樣的指控是毫無根據的，我們在補選中都是在平等的戰場上，呼籲支持我們的候選人以便他能勝出，僅此而已。”

另外，劉偉強也指出，至今沒有候選人因為沒有申請准證而被採取行動。