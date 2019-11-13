【丹絨比艾補選】慕尤丁：最後2天很關鍵 “還有12%中間選民未作決定”

（笨珍13日訊）希盟署理主席丹斯里慕尤丁披露，這次補選約有12%的中間選民尚未作出決定，因此，剩下兩天的競選期將十分關鍵，而他對希盟的選情感到樂觀。

“這場補選的中間選民，大部分年齡介於25歲至45歲，相信他們會在接下來的2天有抉擇，所以接下來這2天的競選工作十分關鍵，我們不會放鬆。”

他說，在外地居住和工作的遊子有7000名至8000名，他希望遊子們於投票日當天踴躍回鄉投票。希盟正通過各種媒體及管道聯絡遊子們，包括他與首相敦馬哈迪也曾在公開場合呼籲遊子回來投票。

慕尤丁也是內政部長，他週三下午在龜咯南峇補選行動室召開記者會說，他不視遊子選票為一項威脅，並鼓勵遊子們踴躍回來投票。

談及補選投票率，他認為，補選相對全國大選來說，一般投票率不會高，不過他相信，丹絨比艾的在地選民將踴躍出來投票，在地選民的投票率將接近100%。

“根據我接受的最新報告，選情發展對希盟是正面的，經過多天的競选和多場政治講座，選民已接受希盟領袖對多項課題的解釋。”

另外，詢及各參選政黨候選人在進行任何形式的競選活動前，皆需要向警方申請准證的課題，慕尤丁促請警方在執行條規時，應酌情處理給予批准，不要過於嚴格，因為這畢竟是一場民主選舉。

“我們選舉制度已施行多年，過去在競選期間，從來不需要申請這個執照或那個執照，只要競選活動不會引起衝突，各方陣營應獲得機會和空間。”