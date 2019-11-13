“為何漲電話卡充值沒問題？” 希維爾否決延漲水費建議

（吉隆坡13日訊）水務、土地及天然資源部長希維爾宣布全國所有州屬須調漲水費後，希盟議員皆擔心會激起民怨，並引起人民反彈，因為國陣政府執政時並未調漲水費，因此，也有議員建議展延調漲水費的決定，但希維爾卻否決了這個可能性。

希維爾還反問，為何每個月需為電話卡充值20至30令吉時，沒人覺得有問題，但水費漲20至30仙時卻成為問題？

“如果我們要（水供系統）提升得更好，我們需確保水管一年365天、24小時都有水，那麼，我們就必須花錢，也一定要付水費。”

“如果電話卡的錢用完了，（充值）20令吉、30令吉都可以給，這個沒問題，但當我說水費要漲20仙、30仙……如果是第一類別，一家四口的家庭最多只是每個月（漲）15令吉。”

希維爾週三在國會下議院為水務、土地及天然資源部2020年財政預算案三讀進行總結時，指該部門為水供課題擬定了長期及短期計劃，包括調漲水費，因為水費已經20年沒有調漲。

公正黨㐷莫區國會議員努琳及公正黨巴東色海區國會議員卡魯巴耶皆認為，人民會因為水費調漲而遷怒於希盟政府，卡魯巴耶也建議政府展延調漲水費的決定。

他認為，政府應通過修復破舊水管以解決無收益水問題，藉此減低被浪費的水源後，才來調漲水費。

不過，希維爾希望全體議員明白政府必須調漲水費的原由，且水務部與此同時也會採取多項措施，以解決目前的水供問題。

“我要求所有國會議員能回到選區告訴選民，如果不花錢，就不能把事情做好。”

“不是我們不要修好漏水的水管及（解決）無收益水，我們也會同時專注在解決無收益水的問題。”

指柔州面對巨大水源壓力

希維爾說，柔佛州是擁有“巨大水源壓力”的州屬。

“若政府仍然不針對柔佛的水供問題提出方案，在2年的時間內，就會有巨大的水源壓力，因為柔佛的原水不夠，這是我們所面對的大問題。”

他披露，雪州如今也要向彭亨州買水，而吉蘭丹有幾個地區的水源不足，吉蘭丹的行政議員已經會見他並討論興建小型濾水站。

希維爾強調，許多州屬的水供公司需要提升水供系統，但他們面對的問題是缺乏資金，需要依賴聯邦政府的協助。

然而，大馬的無收益水情況嚴重，目前，全國的無收益水佔35%，這些流失及浪費的水源也為國家帶來巨大損失，因此，政府接下來將會展開工作，以逐步修復漏水及破舊的水管。

希維爾：60%用戶屬第一組 “水費漲幅很低”

希維爾保證，水費漲幅對大多數用戶來說是很低的，因為該部將會根據3組水費價格框架來徵收水費，而全國60%用戶屬於水費最便宜的第一組。

“我們將把用戶分為3組，即第一組、第二組和第三組，如果是落在第三組別者，即家裡的用水量太多的，（水費）當然會比比第一組來得高。”

“但是，60%用戶屬於第一組，第一組的漲幅是很低的，我可以很肯定的說。”

他指出，水費漲價時，漲幅並不是整體的，而是根據每戶家庭的用水量被區分為3組價格框架。

他也開玩笑說：“當然，你不要天天洗車。”