傳劉特佐飛抵印度轉機 警監視但不逮捕

（八打靈再也13日訊）香港亞洲時報報道，一馬發展有限公司（1MDB）關鍵人物劉特佐曾經被目擊在印度阿默達巴德。

該報引述執法人員的談話指出，當劉特佐前往當地3天，當地的警方監督劉特佐的動靜。

盡管國際刑警發出紅色警報通緝他，但是他並沒有被捕。

國際刑警發出紅色警報通緝劉特佐，因為後者涉及1MDB醜聞而受到新加坡和我國通緝。

劉特佐於11月5日乘搭Gulfstream G200私人飛機抵達當地的Sardar Vallabhbhai Patel國際機場，然後飛往阿聯酋廸拜的Al Maktoum國際機場。

他所乘搭的私人飛機為泰國專機公司MJets，該公司已經否認劉特佐使用其飛機，並表示“上述說法不實、沒有根據”。

劉特佐曾經被指藏身在中國、阿聯酋、科威特、沙地阿拉伯、加勒比海島國聖基茨和尼維斯聯邦。

劉特佐被指曾經擁有聖基茨和尼維斯聯邦公民權，但是在1MDB醜聞爆發後，其公民權被褫奪。

最近傳出塞浦路斯也褫奪其公民權，他是在2015年以投資名義申請公民權。

全國總警長丹斯里阿都哈密較早時說，大馬已經要求相關國家引渡劉特佐，但是無法成功。

印度方面不願意逮捕劉特佐可能也是因為大馬方面不願意交還具有爭議性的傳教士扎基爾回印度有關。