選委會：現有法律體系 金錢政治誘選民難定罪

（笨珍13日訊）選舉委員會主席拿督阿茲哈表示，政治人物在競選期間向選民許下承諾，或採用金錢政治手段利誘選民的行為，在現有的法律體系下，難以被歸為觸犯法律，甚至是提控上庭。

“換句話說，法庭無法判決他們（政治人物）是否有觸犯選舉法令。”

他說，在1954年選舉法令下，任何人承諾將給予金錢、貸款、禮物或僱傭，企圖影響選民投票傾向將構成賄賂。

“法庭可針對賄選行為所作出的判決，其實與民眾所想象的相差甚遠。只有由選舉法庭處理的金馬崙補選案件中，以現金賄賂選民的行為可被判定為賄選。”

執法權不屬選委會

《馬來郵報》報道，阿茲哈受訪指出，執政政府在競選期間以承諾或實際行動方式，向一個選區的選民拋出惠民政策的行為，任何人包括他在內都不會知道這已構成賄選。

“許多人包括公眾、政治人物及非政府組織都有一種錯誤的觀念，認為這些課題是在選委會的權限範圍內。但其實選委會的工作是舉辦及推動選舉，相關觸犯選舉法令的執法權限，並不屬於選委會，而是屬於大馬皇家警察部隊及大馬反貪污委員會。”

他說，在所有的補選中，選委會會委任由警官、地方政府官員及政黨代表組成的競選活動執法官員（PPKPR），惟他們僅授權予監督數項“無可置疑”的違法行為，例如在沒有申請準證的情況下辦競選活動，或是非法張掛競選橫幅或海報。

“一些非競選活動，或是需要受到法律嚴正詮釋的活動，競選活動執法官員則不會涉及在內，而他們每日的工作報告將會被上載至社交媒體。”

阿茲哈說，競選活動執法官員或是任何選委會成員，若對於任何可構成觸犯選舉法令的行為有特定知識，都有權力向警方及反貪會投報，過去就曾有競選活動執法官員向警方及反貪會舉報。