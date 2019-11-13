飛航安全評級跌不影響經濟？ 魏家祥：由人民判斷

（吉隆坡13日訊）馬華總會長兼亞依淡區國會議員拿督斯里魏家祥說，在朝部長若認為美國聯邦航空總署（FAA）降低馬來西亞飛航安全的評級不會給國家帶來重大影響，那就交由人民做判斷。

他今日在國會走廊受詢時說，海陸空運輸對一個國家的經濟騰飛有直接的關系，因為航班不只載人，也載送貨品。所以，如果在朝的部長認為不會影響經濟，那交由人民去判斷。

“我們不能增加航班也不影響經濟，我們就少做一點，不需要那麼多航班，如果這是今天政府要的，我無話可說。”

魏家祥說，這個問題應該受到政府正視，雖然說政府會很努力地於未來12個月重回第一級別，可是，控制權不在於政府，需靠其他單位審計之後才能給予這樣的評級，不等於一定會做到。

政府應積極改善

“如果這事件都覺得是小事一樁，以今天政府的心態，他們將如何正視這問題，我心里有數。”他認為，政府不應該有這樣的態度，而是應該更積極的去改善、重視及解決這問題，這才是比較正確的態度。魏家祥說，馬來西亞在過去美國的飛航安全評級一直保持在第一級紀錄，如今降至與加納、泰國和哥斯達黎加同級。

“我們應該正視這個問題，大家想想，在美國聯邦航空總署做了這決定後，我們已不可能增加到美國的航班，倘若中國、印度、歐盟國家也來馬來西亞做類似美國聯邦航空總署的審查，我們的航班的損失有多大？要增加航班的機率很低。”