南北大道明年起開通RFID 其餘收費站4月啓動

（吉隆坡13日訊）明年1月1日起，部分南北大道公司旗下的收費站，將開通無線射頻識別系統（RFID），增加道路使用者增加無現金支付方式的選擇；而其餘的收費站則於4月1日全面開通。

南北大道旗下的4條大道共10個收費站將實施TNG RFID系統服務，即馬新第二通道（Linkedua）、南北大道（NSE）、芙蓉─波德申大道（SPDH）及北海─居林大道（BKE）。

10個收費站則為南北大道的甘拔士（Kempas）及日得拉（Jitra）;馬新第二通道（Linkedua），則分別有柏林（Perling）、五間店（Lima Kedai）及丹絨古邦（Tanjung Kupang）。

在芙蓉─波德申大道（SPDH）方面，也有萬茂（Mambau）及蘆骨（Lukut）提供TNG RFID系統服務；其餘的大道包括，北海─居林大道（BKE）的魯乃（Lunas）及高巴三萬（Kubang Semang）收費站及檳威大橋。

南北大道公司官網指出，為逐步落實“多通道流量”（MLFF）收費系統，聯昌銀行及南北大道公司簽署協定，增加使用者的付款選擇。

使用者可透過TNG RFID標簽，連接任何銀行賬戶、信用卡、借記卡或TNG電子錢包。

至於83個還未開通TNG RFID服務系統的收費站，將於2020年4月1日提供服務。

70萬交通工具裝RFID

該公司指出，南北大道公司即使明年推行RFID系統，也會確保駕駛者可使用精明通關感應器（SmartTAG）及一觸即通卡（Touch'n Go）。

該公司說，開放道路系統不僅減緩堵車問題，也有助於發揮無線射頻識別技術的潛力，且掃描器的低功率標準，不會意外檢測到其他車道上有RFID標簽的車輛。

該公司說，無障礙的收費系統，只需3個RFID掃描器，可有效掃描5個車道上所有經過的車輛。

該公司指出，大馬目前共有70萬輛交通工具安裝RFID的標簽。