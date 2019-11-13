【土權挑戰華淡小訴訟】 林冠英：團結冷靜看待 華社勿上土權的當

（布城13日訊）財政部長兼民主行動黨秘書長林冠英促請華社冷靜看待土著權威黨副主席莫哈末凱魯入稟法庭挑戰華小和淡小違憲的事件，不要進行任何對抗或對立行動，以免掉入對方的陷阱。

他於今日下午在布城辦公室會見董教總和吉隆坡中華獨中代表商討土權黨挑戰華淡小違憲事件後召開記者會說，對方要玩弄種族情緒，目的是要讓華社情緒激昂。

“我們不能讓一小撮人左右大局，華社必須團結一致，且以冷靜的態度看待這件事情。”

他透露，內閣經於日前會議上議決，政府必須積極捍衛華淡小在《聯邦憲法》下的地位。

聯邦法院日前以不符合程序為由，駁回莫哈末凱魯欲入稟法庭挑戰華淡小違憲的準令申請；但莫哈末凱魯強調會通過高庭繼續這項挑戰。

另外，林冠英指出，華社不能純粹以法律管道來處理這個問題，相反地，是要跟各方面取得聯系與交流。

他說，對非馬來社會來說，這個課題不成問題，但華社不能忽略跟友族的溝通與交流。

“各團體有介入的權利，而更重要的是，我們要引起各方面的認同，使到大家有一個共識，即華淡小存在62年不成問題，為何現在卻成問題？”

他認為，華淡小存在的合法性不應該成為一項議題，進而破壞國民團結。

他指出，華淡小獲得《聯邦憲法》第152條文保障，這62年來，華淡小的存在向來沒有受到質疑，所以他相信現在友族不可能會反對華淡小的存在。

他說，任何人挑戰或質疑華淡小的存在，包括國會議員，都會抵觸煽動法令。

詢及政府會否以煽動法令提控莫哈末凱魯時，林冠英說，政府不會這麼做，因為質疑法律的申請是一個人的基本權益，何況這是一個個案。

質疑華淡小存在抵觸煽動令

他表示，他已經咨詢兩名馬來部長，即國防部長末沙布和副首相拿督斯里旺阿茲莎對這個課題的意見，他們皆表示會支持政府的立場。

至於其他馬來部長，他表示還未聯系上他們，但他相信其他的馬來部長也會支持政府的立場，即捍衛華淡小在《聯邦憲法》下的地位。

出席記者會的包括教育部副部長張念群、行動黨法律局主任藍卡巴星、教總主席王超群、教總署理主席拿督陳友信、董總秘書長黃再興、教總秘書長陳清順、董總代表律師黃觥發、吉隆坡中華獨中董事主席丹斯里林景清、董事副主席李耕華和吉隆坡中華獨中校長張梅蓮。