挪用240萬控146罪 前行政助理監584年打146鞭

（馬六甲13日訊）甲教育信托基金（TAPEM）前行政助理於2017年至2018年間，共146次挪用逾240萬令吉的學生獎勵金公款，今日在地庭面對146項控狀時改口認罪，被判坐牢584年及146下鞭笞，惟刑罰同時執行，故被告只需坐牢4年及打146鞭。

被告莫哈末哈納菲（31歲）來自亞羅牙也甘榜猛公，他今日身穿藍色襯衫及牛仔褲出庭受審，退庭被押離法庭時則全程以黑色衣物遮臉，避開媒體的鏡頭。

根據控狀，被告於2018年1月23日至2019年12月22日期間，身為馬六甲教育信托基金的行政助理，利用職權挪用準備發放給甲州學校的獎勵金公款，總數為240萬4000令吉，此舉抵觸刑事法典第408條文。

146罪每罪判1年打1鞭

在上述條文下，被告一旦罪成，可被判坐牢不少於1年及不超過14年，以及鞭笞，同時也可被罰款。

根據被告失信期間的銀行轉賬記錄，數額介於6000令吉至5萬6000令吉，相關款項被匯入被告、被告母親及友人的銀行戶口。據了解，這些款項原本是充作州內77所學校的學生獎勵金用途。

本案由反貪會副檢察司依彎沙及聶哈絲麗妮提控。地庭法官是拿督莫哈末納西爾。

被告的3名律師包括阿末哈菲茲、爾米魯沙里弗丁及哥納卡欣。

被告代表律師向法官求情時說，被告未婚，自1月被大馬反貪污委員會扣查後，全程給予合作，隨後已不在該基金服務，目前在甘榜的雜貨店工作，月收入只有1000令吉，尚需供養父母及正在求學的弟妹，懇請法庭予以輕判。

法官最後宣判被告每項控狀坐牢4年及1鞭笞，惟鑒於刑罰同期執行，因此，他被判坐牢4年及146下鞭笞。

法官也勸請被告在服刑期間能夠自我反省，並懂得悔改，將來服刑完畢後能夠重新踏入社會，做個有用的人。