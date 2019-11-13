巡邏培訓 誤入對面車道 摩多撞車 警長斃命





（北根13日訊）一名參加警隊大型摩多巡邏培訓的年輕警員，今午11時05分在彭亨北根往昔加末路第51公里處發生意外，與轎車相撞，頭部受到重創當場喪命。

彭亨州總警長拿督加里爾今午受記者詢問後發文告證實此案，死者是26歲的莫哈末希米警長，生前任職吉蘭丹萬捷交通調查及執法組查案官。除了莫哈末希米警長，還有一名54歲曹長也在意外中受傷，後者是來自柔佛麻坡警察訓練培訓中心。

他披露，不幸喪命的警長是與其他組員分乘大型摩多，從關丹往麻坡方向駛去，準備回柔佛麻坡警察訓練培訓中心報到。

死者遺體已被送至北根醫院太平間解剖，並在家屬要求下送返柔佛哥打丁宜的家鄉安葬。

彭亨州交通調查及執法組主任卡馬魯查曼警監指出，喪命的警長是參加大型摩多B型執照Kelas B（KAMMB）的培訓活動。他在車禍撞擊後，頭部和腿部受到重創，當場喪命。

“警長駕駛的摩多是在準備插入前面的隊伍時，因誤入反方向車道，來不及閃躲迎面而來的轎車，而與轎車相撞。”

轎車司機沒受傷

他說，73歲來自珍尼墾殖4區的轎車司機，沒有在意外中受傷，僅是轎車的車頭被撞毀。

警方將援引1987年陸路交通法令第41（1）條文（危險駕駛導致死亡）調查。