婦援組織國會請願 要求男性享7天陪產假

（吉隆坡13日訊）婦女援助組織（WOA）向人力資源部長古拉和婦女及家庭發展部副部長楊巧雙提呈請願書，要求讓私人界男員工享有7天有薪陪產假。

婦女援助組織執行總監蘇米特拉說，組織因接獲很多有關7天陪產假並不足夠的反饋而發起的“讓私人界男員工享有7天有薪陪產假”請願活動，已獲得3萬9340個簽署。

“這是人民，包括爸爸、媽媽及社區所要的，我們努力鼓吹婦女重返職場，但女性面對孩子及家庭的壓力與責任，是婦女不願重回職場的其中一個原因。”

她今日到國會提呈請願書時說，該組織希望政府能聽見人民的心聲，致力於讓私人界男員工享有7天有薪陪產假。

另外，古拉在接過請願書後說，他將把讓男員工享有7天有薪假的建議帶進內閣商討，由內閣做出3或7天有薪陪產假的最終決定，因人力資源部已在制定這方面的政策及展開研究工作，然而必須經過內閣同意。

他希望相關修正案可以於12月的本次國會中提呈；一旦修正案通過，所有僱主都需遵守。

他說，他曾向馬來西亞美國商會了解情況，發現他們給予的陪產假是以月來計算，這讓他感到驚訝。

“因此，我希望可以獲得雙贏的方案。部門目前正在了解僱主和相關利益者對給予男員工有薪陪產假的看法，但要獲得同意並不是一件容易的事情。”

針對人力資源部建議讓男員工享有3天有薪陪產假的進展，古拉說，部門已與相關利益者展開多次會議，目前看起來一切順利，但還未獲得內閣通過，唯有內閣通過，然後才能帶入國會。

“大家要了解的是過去62年並沒有這方面的努力，我們正逐步改善，並希望會有更多的改變，這並不是一件容易的事，因為需要說服全國的僱主，我們也接獲很多有關陪產假的批評，但我們的立場很堅定，就是需要有陪產假。”

婦女及家庭社會發展部副部長楊巧雙說，該部支持讓私人界男員工享有有薪陪產假的措施，但3或7天則有待定奪。她解釋，公務員目前享有7天有薪陪產假，但私人界卻沒有這項特別假期，人力資源部已建議讓男員工有3天有薪陪產假。

“每個新生兒應該有父母陪伴，我曾經歷剖腹生產，剖腹生產後的婦女在前3天很難起床，需要協助，尤其是伴侶在身旁。”

身為新手爸爸的人民公正黨班底谷國會議員法米認為3天的陪產假並不足，他支持7天有薪陪產假的建議，因一般上前幾天都在醫院，若只有3天陪產假，可能很多事情無法參與及處理。

農業及農基工業部副部長沈志勤說，社會不能只關注國內生產力，也需要兼顧家庭、給予家庭關注及和家庭在一起的時間。

他坦言，婦女生產後確實較需要丈夫的陪伴及照顧，因身心靈都需要時間修復。