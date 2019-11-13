【丹絨比艾補選】國陣笨珍美食中心開講 馬青籌2222元捐拉大

（笨珍13日訊）國陣戰車昨日到笨珍一家美食中心開講，馬青團隊也在現場進行“愛拉曼·籌款運動”，昨晚共籌獲2222令吉並匯入拉曼大學學院教育基金的戶頭。

黃日昇今日在其臉書專頁發布貼文指出，在許多善心人士的點滴積累下，昨晚馬青團隊共為拉曼大學學院籌獲2222令吉。

他說，馬青團隊一開始在點算捐款數額時，原本只是1962令吉，惟現場立即有數人反映，應該要合力湊足成4個“2”，以表達對“2號黃日昇”的支持。

他也表示，馬青團隊今日已將善心人士的捐款匯入拉曼大學學院教育基金戶頭，並感謝眾人的熱心支持。

他也呼籲民眾以建設對抗打壓，而馬華也一定會把拉曼大學學院越辦越出色。

放棄拉大控制權？ 黃日昇質問政府有何議程

“為何要放棄控制權？不應該有這個課題。”丹絨比艾區國陣候選人黃日昇針對財政部長林冠英昨日發出“公帑不撥給由政黨控制的機構”之說，反質問希盟政府，拒絕撥款一事到底有什麼議程？

他認為，重視孩子的未來教育才是最重要的，拉大一直以來為國家培育人材，造就國家未來的棟樑。

黃日昇今早在笨珍巴士總站向德士司機群體拜票後，接受媒體訪問時，如此表示。

他也認為，現在逐戶拜票需要申請準證，導致選民認識候選人的難度增加。

“為何不是一開始就有這個規定？讓我們方便行動，我們也只是要讓民眾知道我們。”

此外，詢及馬華是否也為伊巫合作（muafakat national）中的一員時，他回應稱，馬來西亞的人民不分種族，都應該為和諧團結而努力，而非制造課題。

談及昨日提早投票高達91%的投票率，他也呼籲選民在補選日踴躍出來投票。