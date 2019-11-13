高壓 3成公僕情緒病

（馬六甲13日訊）公務員不再是鐵飯碗！ 全國公共及民事職工總會（CUEPACS）主席拿督阿茲慕達揭露，近年來，因為生活負擔及工作量的增加，我國公務員當中有1/3在高壓情況之下工作，導致他們患上情緒病。

他說，患上精神病的公務員人數逐年增加，他希望政府關注。

患精神病公僕逐年增

阿茲慕達說，根據他所了解，患上情緒病的公務員也因此危害到身旁人的安危，包括傷害枕邊人、孩子、父母、同事等等，已經延伸為嚴重的情緒病，必須得到醫療治療。

他甚至不點名的舉例，有一名公務員因為不堪工作壓力，每日將自己反鎖在房間內高達12小時，另一人則帶巴冷刀上班，還有一名甚至是直接盤腳坐在上司的辦公室門外，堅持不起，這些都是因為他們無法控制所面對工作上的壓力所導致。

他相信是因為公務員薪水不足應付生活負擔，導致為生活經濟過度壓力而造成，除此在今日“什麼都要快”的時代，也加重了公務員的壓力，因此，公務員也必須懂得疏解壓力，並控制自己的情緒。

阿茲慕達今日到馬六甲出席職工安全及健康局的全國巡回活動南馬站時，在記者會如是指出。他較早也在會上強調，必須培養工作地點的安全工作文化，以便公務員不被歸類為“受害者”。

他也告知出席的公務員，該會正積極向政府要求公務員也受社險（Perkeso）的保護，而不是特惠金（Ex-Gratia）之下獲得賠償。因為社險所提供的賠償及福利更好，但是公務員卻不能享有。

他說，在特惠金計劃之下，從2013年至2018年，只有接獲644個申請，其中有221宗是關系到工傷。而這個數字中，有167宗導致受害者終身殘廢，另有54宗導致死亡。不過，根據社險的數據，每年有數千人申請賠償，這個與特惠金的數據有很大的分別。

今日出席者還有職工安全及健康局全國總監奧瑪，他致詞時說，政府單位的職工安全意識仍然不普遍，有些單位甚至沒有成立職工安全理事會，也不懂得該理事會的角色，以致公務員在職場上的安全，沒有受到保障。

他強調，很多工傷是可以避免的，但是因為缺乏工作環境安全的意識，導致可以避免的意外仍然發生，而鬧出人命。

我國擁逾171萬公僕

根據公共服務局的數據，截至今年3月，我國公務員人數是171萬532人。上述公務員分別來自5大領域，教育領域有52萬3226人、醫療領域24萬745人、武裝部隊15萬2957人、大馬皇家警察12萬8536人，以及其他有66萬5068人。公務員一年薪酬約820億令吉，佔2020年財政預算案總開銷的1/4。我國的總人口是3260萬人，大馬人口和公務員的比例是20：1。根據之前的資料，其他國家公務員對國家人口的比例為新加坡71：1、印尼110：1、韓國50：1。