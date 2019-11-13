再因病假展延 1MDB案明年才能審結

（吉隆坡13日訊）證人和首席辯護律師因身體不適而向法庭告病假，導致原定於今日續審的1MDB洗黑錢和濫權案被迫展延，這也意味著此案不能在今年內審結，需要跨年至2020年。

較早前，法庭將此案今年的審訊日擇定至11月14日，惟目前還有多名證人未上庭供證，因此承審此案的高庭法官科林勞倫斯擇定案件於12月13日進行案件管理，以跟進案件最新進展。

另外，控辯雙方也將接下來的審訊日暫定從明年1月6日至4月2日期間繼續。

於今年8月28日開審的1MDB洗黑錢和濫權案今日進入第35天審訊，此案至今因病假這回事，導致審訊日數度受到影響。

原定於今早續審的1MDB洗黑錢和濫權案，於今早10時開庭，第9證人1MDB前首席執行員拿督沙魯爾今日第23度上庭，惟在開庭時，辯方首席律師丹斯里沙菲宜依然未出現在庭內。

控方團隊拿督斯里哥巴斯里南高級副檢察司告訴法官，由於沙菲宜獲得病假，因此今日和明日或無法進行交叉盤問。

辯方另一名律師旺艾祖丁告訴法庭，沙菲宜昨日在白沙羅的一家醫院接受身體檢查，被醫生查出喉嚨出現嚴重發炎，醫生髮出12至14日的病假。

他說，辯方等到今早才將此事告知法庭，是因為沙菲宜在昨晚還在看看喉嚨的狀況能否允許今日出庭交叉盤問證人，惟在今早喉嚨依然不適。

旺艾祖丁接著向法官提呈沙菲宜的病假單，併申請展延今日和明日的審訊。

法官表示，既然沙魯爾也在病假中，以致證人和律師都無法出庭，因此擇定案件展延至12月13日進行案件管理。

納吉兩度申請病假

此前，本案的審訊也曾因納吉兩度申請病假，導致審訊被迫展延。

納吉首次申請病假是在9月11日，案件今日第7天審訊時，納吉雙眼因受煙霾影響，以致結膜炎復發，無法出庭，而向法庭申請兩天的病假。

第二次則是於10月31日，案件進入第29天審訊時，納吉眼睛再度出現不適的症狀，而向法庭申請病假。

在本週一，案件進入第34天審訊時，主控官阿末阿克南副檢察司告知法官，沙魯爾身體不適已服用藥物，但當天上午尚未得知藥效如何，審訊照常進行並會視證人情況而定。

當天下午開庭時，主控官拿督斯里哥巴斯里南高級副檢察司向法官要求展延審訊至週三(今日)，因證人身體不適服用藥物，需要休息。

他說，他不要證人在沒有反映他真實想法的情況下供證；沙菲宜對此表示無異議。

法官當時批准申請。