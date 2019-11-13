【楊祖強控性侵開審】女傭證人保護令申請今揭曉 楊祖強支持者持橫幅“黑手辭職”











（怡保13日訊）霹靂州行政議員楊祖強涉嫌性侵女傭案今日預計將進入正式審訊程序，即備受關注的關鍵人物女傭可能將會首次出庭進行清場供證，不過她依然“神隱”，目前不確定她是否已到法庭，楊祖強則在早上10時10分抵達怡保地庭。

楊祖強是由保閣亞三區州議員廖泰義駕車送到法庭，車內還有楊祖強太太、文冬區州議員西華和楊祖強機要秘書張慧瑩；已退出楊祖強律師團的雙溪古月區州議員梁卓經也駕車在後跟隨進入法庭。

出現在法庭者包括霹靂州行政議員兼行動黨霹靂州副主席西華尼申、巴碩伯打馬州議員添仁奈都。

楊祖強律師團拉澤巴星、法漢、倪福齊，女傭律師希爾薇、女傭媽媽律師古巴燦星在未開庭前也陸續抵達，印尼駐馬大使館的車子也被目擊出入法庭，相信大使館代表也有出席。

楊祖強的支持者一如既往，振臂高呼“Hidup Paul Yong”，並舉起和前天一樣寫有“順我者昌，逆我者亡”和一張黑臉及手照片的橫幅、寫有“支持祖強，祖強萬歲”、“黑手辭職”等字眼的海報。

在早上8時20分，一名身穿粉紅峇迪、頭戴宋谷、身材瘦長、看上去較年長的男子抵達法庭門口，向守衛表示他是“YB案件的證人”，獲准進入。

楊祖強的支持者一如既往，在早上約8時25分就陸續抵達法庭外，並在楊祖強抵達後振臂高呼“Hidup Paul Yong”，並舉起和前天一樣寫有“順我者昌，逆我者亡”和一張黑臉及手照片的橫幅、寫有“支持祖強，祖強萬歲”、“黑手辭職”等字眼的海報。

在早上約9時，逐漸聚攏的支持者也對著媒體鏡頭喊出“倪可敏，辭職”。

和前日一樣，法庭一早就鎖起側門和拉起大門，只供職員及能出示文件的民眾進入，並在早上8時32分於法庭大門兩旁拉起警戒線，媒體人員完全無法踏入法庭範圍。

根據辯方律師早前透露，在今日的審訊中，法官將會就兩個法律課題做出定奪，即包括女傭在內的兩名證人是否屬於證人保護法令下受到保護的證人，以及第二名證人是否可以在清場的情況下作證；這兩個課題被釐清後，預計將會進入正式審訊程序。

副檢察司則表示，控方是根據2009年證人保護法令，向法官申請讓兩名證人通過視訊方式供證，以確保他們的人身安全。

第二證人礙於有可能被列為受保護證人，控辯雙方都對他的身份都三緘其口。

在前日開庭時，女傭相信是乘坐擁有黑鏡的車子抵達，避開他人視線；由於還未進入正式審訊程序，出庭者包括辯方律師沒有見到女傭，據辯方律師透露，有到場的女傭母親也無法接觸女兒。

根據控狀，楊祖強被指於今年7月7日晚上8時15分到9時15分期間，在怡保美露拉也住家鎮住家樓上的房間強姦一名外籍女子，觸犯刑事法典第376 （1）條文，罪成最高刑罰可被判處監禁20年和鞭笞。

他於8月23日被控上怡保第一地庭，承審法官諾拉希瑪允准他以1萬5000令吉保釋；案件於9月24日和10月22日進行案件管理程序，並定於11月11日、13日至15日審理4天。