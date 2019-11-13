【港反修例示威】校園如戰場！警再闖校園釀119傷 校長也中催淚彈













（香港13日訊）香港昨日民間發起“三罷”，多家大學成了新“戰場”，香港防暴警察週二繼續於多所大專院校與示威者對峙，其間施放多枚催淚彈及布袋彈，其中在香港中文大學最激烈。

據香港媒體報導，防暴警與中大生等在校園內通往科學園的“二號橋”上演攻防戰，催淚彈和汽油彈互相對射，到場斡旋的校長段崇智及前校長沈祖堯亦吸入催淚煙不適，數十名示威者受傷；逾10小時的攻防後，中大校方與警方協議下雙方晚上退到橋的兩端才能暫息干戈。

香港中文大學校園臨時救護站負責人表示，共收到119個學生求助個案，其中更有人頭部中彈，失去知覺。

據悉中大示威者擲出逾200支汽油彈。另示威者在多區破壞，沙田有人燒警車，上水的港鐵列車遭擲汽油彈。

“反送中”示威者當天連續第2天發起罷工、罷課、罷市的“三罷”行動。一些“勇武派”示威者到處堵路及破壞鐵路設施，以阻礙市民上班上課。

防暴警撤出中大校園後，有示威者再登上二號橋向橋下的吐露港公路投擲雜物和汽油彈。吐露港公路凌晨極度擠塞。

到今日（13日）凌晨1時許，在場學生仍持續焚燒雜物，阻礙防暴警推進，雙方對峙，防暴警發射催淚彈，並向前驅散，學生丟汽油彈還擊。

除中大外，港大、城大、浸大、理工和恆大等昨亦有示威活動或有學生被捕。特首林鄭月娥昨呼籲各學校勸喻學生不要再參與違法行為，亦要避開一些已出現暴力示威行動的現場，全城共同止暴。

中大校長到場協調中催淚彈

香港中文大學校長段崇智週二傍晚到達現場，與留在中大二號橋範圍的防暴警察談判後，和學生對話，建議學生保證不投擲雜物，警方會退至橋尾。

在場警方要求黑衣人放下手上電鋸及竹枝，隨即先後舉起藍旗及橙旗，其後施放催淚彈，黑衣人丟汽油彈還擊，現場起火冒出濃煙。在現場的段崇智也中催淚彈，不過他其後安全離開。

段崇智早前聚集的學生對話時表示，已詢問警方進入校園原因，警方稱駐守是為維護吐露港安全，用意非進入校園。

段崇智說，如今情形不能持續下去，由於二號橋的前方屬校園範圍，警方不應進橋，若校方派保安及義務人員駐守二號橋，並確保能維持治安，警方答應可到橋尾駐守。

學生不滿談判結果呼喊

在場學生情緒十分激動，表示不滿校方與警方的談判結果，多次起哄呼喊。有學生激動稱，他們主要關注被捕學生安全，希望他們能無罪釋放，

在此前，警方也在城市大學及香港大學與黑衣人士對峙，期間發射催淚彈。

晚上10時許，警方透過臉書發聲明稱已和校方溝通，正撤退以停止對峙情況，並安排水砲車到場準備，協助警方後撤。另一邊廂，現場水砲車卻持續噴射藍色液體，多名學生事後表示不適。現場也傳出多名示威者及記者受傷，需即時接受治療。另有人在道路放火，阻止水砲車前進。

近11時，中大前校長沈祖堯到場會晤示威者，希望在場人士和平散去，稱校長段崇智已與警方達成協議，學生與警方互退，被捕學生已獲保釋。

在香港大學港鐵站C出口天橋，有示威者向下投擲雜物，包括垃圾桶、椅子，一度令薄扶林道交通擠塞。期間橋下有市民路過，有示威者曾提醒途人小心，並勸喻他們離開。網上有片段顯示，有示威者投擲雜物時，其中一張椅子險中摩哆車騎士。

港大理學院院長Matthew Evans一度到場，呼籲學生離開。他強調，若學生現時離開天橋，警方不會進入校園內，惟學生繼續在橋上逗留，或有違法行為，或令警方有機會進入校園。他又稱，擔心在場學生安全。

4大學今續停課

中大、浸大、港大宣布週三繼續停課。公開大學亦宣布取消週三所有課堂。

香港示威運動週一入夜暴力升級，警方共拘捕260人，醫院接獲99名傷者，當中2人危殆、4人嚴重。

警消息：撤退決定掀內部爭議

據了解，多名指揮官為避免警民雙方有傷亡，呼籲總部下達撤退指令，而總部內曾意見不一，高層亦與中大校長直接對話，最後決定撤退。警方消息稱，警方高層做決定後，內部有不少爭議，“警隊上上下下都有人罵”。

警察公共關係科高級警司江永祥昨在記者會表示，不會容許香港任何地方變成罪犯窩藏地，即使無搜查令，《警隊條例》已賦予警方法定權力進入處所拘捕，學校、商場和港鐵站不會是“無王管”，“在《公安條例》下，學校根本不是私人地方”。他重申，警方的行動不是要“攻入校園”，而是因為有人犯法，警方要跟進及行動。

（圖/文：香港明報）