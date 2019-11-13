【港反修例示威】示威再升級 沙田警沖鋒車被燒毀





（香港12日訊）香港週二全城“三罷”，示威者今日繼續在多個地方，封鎖道路和向地鐵路軌設施丟擲汽油彈和雜物，影響公共交通和地鐵運行。而到了晚上，有示威者向警察投擲燃燒瓶和煙花。

一輛在沙田富豪花園附近的警察衝鋒車，更是冒起大火併傳出多下爆炸聲。消防其後到場救火。此次是香港反送中抗爭運動5個月來，警方首次被人搶去沖鋒車，並被點燃起火。

大批示威者午餐時間在中環地區的路上，焚燒雜物，干擾交通。鎮暴警察趕到，向示威人群發射催淚彈。

在旺角，經過一夜激烈衝突後，路上磚塊處處，志願人士協助清潔工人清理路面。

道路受阻，巴士無法通行，地鐵也受干擾，導致一些上班族無法上班。

一名香港市民表示：“我是住朗豪坊對面，從地鐵就直接走過來兩分鐘就上地鐵，但是今天好像還是沒有開，還是地鐵沒有開，所以就上不了班。”

一些居民表示理解示威者的暴力行為，但對香港的未來感到茫然。“實際上，對於我來說，我不知道我們能做什麼，以及我們如何在城市生存。”

此外，香港亂局今晚持續，示威者在香港中文大學外向警察投擲燃燒瓶和煙花。

而對於示威暴力升級，地鐵無法通行，香港特首林鄭月娥指責示威者的行為十分自私，“對於這些示威者想要癱瘓香港，製造香港已經停擺，不能上班不能上課，是極為自私的。”