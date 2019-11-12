民航管理局有信心 2年內馬飛安重回第一級別

（布城12日訊）馬來西亞民航管理局（CAAM）成員阿法扎說，該局有信心可在12至24個月內，解決美國聯邦航空總署（FAA）所提出的問題，讓大馬的飛航安全評級重新返回第一級別。

他召開記者會聲稱，美國聯邦航空總署在4月所進行的審查，僅涵蓋該局作為航空監管者的角色，不包括其管轄範圍內的航空公司、機場或空中交通服務評估。

他表示，美國聯邦航空總署在審查中，提問了300項問題，而該局成功通過了92.7%，僅有33項問題尚未解決。航空總署已表明，若我們能解決問題，他們便能讓我們重新通過（回到第一級別）。

他解釋，當該局在重新檢視這33項問題時，僅發現22項未被解決的問題，尚有11項問題處於模棱兩可階段。

“我們都準備好接受審查，國際民航組織（ICAO）也在今年4月對該局進行審查，該組織每一年都會列出要進行審查的國家，這項審查程序是理所當然的事。”

“如果我們確實有問題，那我們也不會連續四次當選國際民航組織的亞太區代表。”

針對首相敦馬哈迪對降級一事不知情時，阿法札聲稱，該局已將此事告知交通部，但不確定交通部有否告知首相。

此外，馬來西亞民航管理局主席阿末里茲萬早前致辭時說，美國聯邦航空總署降低大馬的飛航安全評級至第二級別是4月的審查結果，而民航局也立即採取適當措施，以糾正這項調查結果。

他強調，民航局會繼續與美國聯邦航空總署合作解決這些問題。

他說明，有關審查涵蓋8個構成航空安全監督系統的要素，包括初級航空、特定運行規定、國家民用航空系統和安全監督職能、技術人員資格和培訓；技術指導、工具和安全關鍵信息提供；授權經營、認證、授權和義務批准；監管義務和解決安全問題。

“隨著評級被降低至第二級別，限制了馬來西亞航空公司增加飛往美國的航班。”

“我們會通過在國際民航組織理事會席位，繼續為航空發展和監督做出貢獻。”