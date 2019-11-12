弒母推屍體游街 瘋漢攻擊妹妹及男友遭制伏

（關丹12日訊）疑精神失常的巫裔男子今早在家刺死行動不便的母親後，以輪椅把母親遺體推出屋外，在住宅區附近的街道游走，附近居民發現後合力圍捕，將他交由警方處理。

關丹警區主任莫哈末諾助理總監召開記者會指出，62歲死者思菲雅哈密是於今早8時30分至10時30分之間，在位於林明路甘榜巴當花園的住處，被38歲兒子持菜刀刺中左側頸項，重傷不治。嫌犯行兇後，將母親遺體放在輪椅，並推出戶外行走了大概50公尺。

“剛好嫌犯的妹妹和男友騎摩多經過，撞見嫌犯與母親的遺體，他們也因此被嫌犯攻擊，嫌犯的妹妹背部被刺傷，男友手臂也被刺傷。嫌犯攻擊兩人時，被民眾發現，附近居民於是上前協助圍捕嫌犯，再把嫌犯的手腳綁好後交給警方查辦。”

將母親遺體放輪椅

根據警方初步調查，死者與嫌犯同住在事發處，她因背部骨折而行動不便。

警方將援引刑事法典302(謀殺)條文展開調查，在此條文下罪成者，唯一刑罰是死刑。

另一方面，死者遺體已被送往關丹東姑安潘雅富珊醫院太平間剖驗，嫌犯的妹妹及男友則在同一家醫院就醫。

莫哈末諾勸告民眾勿在社交網絡轉發案件的視頻及照片，避免幹擾調查工作。

居民綁瘋漢手腳交警方

理想花園居民阿都哈林奧德曼（52歲）接受馬來《陽光日報》訪問時披露，今早10時30分，他在甘榜巴當花園一茶室與朋友喝茶聊天時，看見嫌犯推著坐在輪椅上的遺體經過。

“當時我們起了疑心，上前詢問，結果發現嫌犯手握著一把刀，也看見女死者的頸項及嫌犯的衣服都有血跡，因此馬上致電報警。”

他說，嫌犯當時也攻擊一對男女，他們於是合力制伏嫌犯。

“我們把他的手腳綁起來，防止他再有更激烈的行動後，就在原地等候警方到來接手查辦。”