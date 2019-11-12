警重查趙明福案 歐陽捍華錄供

（沙阿南12日訊）總檢察署指示，警方重新開檔調查發生在10年前歐陽捍華助理趙明福墜樓案。史里肯邦安州議員歐陽捍華今午在受到警方傳召錄取口供。

趙明福生前曾是歐陽捍華的政治秘書。

歐陽捍華在雪州議會召開記者會聲稱，他在上周接獲雪州總檢查署來電，告知他總檢察署將援引《刑事法典》第342條文，即“錯誤囚禁”的罪名來重新調查此案，同時要求他前往錄取口供。

他是在下午3時30分，前往沙亞南雪州警察總部，由來自刑事罪案調查組高級官員負責為他錄供，大約在1小時內完成。

由於今日仍有雪州議會在進行，因此，他在出席第14屆第二季第三次雪州議會上午時段的口頭問答環節後，便趕往警局錄供；之後又再度返回議會參與辯論。

他提到，根據刑事法典342第二條文，凡涉及非法囚禁的人，即當天的涉案者一旦證實違法，在此條文下肯定會被定罪判刑。

他表示，在此條文下展開調查，意味著當天在場的人士都是第一人證，現場所有人都是涉案者，也都會一一被警方再度傳召問話。

“總檢察署以此法令指示開襠調查，並非排除趙明福被謀殺，而是在開檔調查後，在查案過程中其實也可依據各種線索調查趙明福的‘死亡元素’。”

歐陽捍華說，他只是其中一位接獲通知前往錄供的人，相信隨著該案件重新開檔後，涉及的人會都會陸續接獲協助調查的通知。

他提及，一路走來，他都希望能重新啟動及重新調查趙明福墜樓案，而他也不相信對方是會自殺的人。

“我也希望警方的調查報告能盡早出爐，以還趙明福和其家屬一個公道。同時也希望涉及此案件的證人，能配合警方的調查，讓案件水落石出。”

當年30歲的趙明福在10年前被反貪污委員會以證人身份，協助調查一宗選區撥款事件，他當時是行動黨雪州行政議員歐陽捍華的政治秘書。

趙明福翌日被發現橫屍在雪州反貪會大廈隔鄰的五樓屋頂，引起社會極大震驚。

驗屍庭2011年裁決，由於無法對死因做出確鑿結論，此案為“懸案”或“存疑判決”；2014年上訴庭做出推翻趙明福案為“懸案”的判決，改判趙明福之死是“由身份不明的一名人士或多名人士的非法行為所造成”。

不過，皇委會在2011年的報告將趙明福案定調為自殺，報告點名3名反貪會官員對趙明福使用持續不斷、激烈及不恰當的盤問方式，違反反貪會程序，而趙明福則是蒙受精神壓力，導致他選擇自殺。

趙麗蘭盼兇手落網

趙明福胞妹趙麗蘭今日接受《光明日報》訪問時說，她是接到記者來電通知，才知道警方啟動重新調查趙明福案。

她與家人都希望此案能夠水落石出，並將兇手找出來。

她坦言，今年6月警方就對其已故胞哥趙明福案重啟調查，然而卻援引刑事法典第342條文（非法囚禁）來查案，她與家人對此都無法接受。

“我們也在7月的追思趙明福活動上表明了我們的看法，而我們的代表律師藍卡巴星則告知我們，可以安排我們與全國警察總長會面反映此事。”

她說，奈何她在8月去生產所以與全國警察總長會面的事項最終沒有成行，如今她與家人等待藍卡巴星給予她們安排會見全國警察總長，並要當面反映她們不認同警方援引援引刑事法典第342條文（非法囚禁）來查案。

內政部長慕尤丁在今年6月曾解釋，由於趙明福案件已經走完一切司法途徑，如今警方要重查此案，必須由總檢察署決定調查的方向。因此，他交由總檢察署回應，是否改以“錯誤囚禁”罪（wrongful confinement）來重查趙明福案。

趙明福民主基金會與家屬當時也揭露，雖然內閣在2018年議決重查趙明福命案，但警方僅援引“錯誤囚禁”罪名來調查此案。

他們強調，警方應該調查反貪會官員是否致死趙明福的刑事責任，而非避重就輕，只追究反貪會的程序責任。