魏家祥反駁唯命是從指控​ 挑戰敦馬為華社派紅包

（吉隆坡12日訊）對首相敦馬哈迪指控馬華是唯命是從及玩弄種族主義的政黨，馬華總會長拿督斯里魏家祥作出駁斥，並挑戰希盟政府在丹絨比艾區國會議席補選為華社帶來好消息。

魏家祥也是亞依淡區國會議員；他於今日在國會走廊受詢時說，當馬哈迪任（第四任）首相時，他還沒有擔任國會議員也不是馬華總會長，而他今天是反對黨的馬華總會長，可以自信的告訴大家，“若今日是唯命是從，看誰的政黨大，馬華的候選人黃日昇就沒有機會代表國陣上陣補選。”

他坦言，馬哈迪說過去（任首相）22年來可以使喚馬華，還說馬華是在玩弄種族課題，這讓他深感吃驚。

馬華曾立阻宏願學校

魏家祥指出，馬哈迪在他的年代推出英文教數理，但馬華堅持中文為主英文為輔，才得到243方案；此外，馬華也不讓馬哈迪通過讓華小變質的計劃，宏願學校計劃則是華教領袖都不同意，隨著馬哈迪退位，所有17所全新華小都沒有使用宏願學校模式。”

“今天提出宏願學校，看誰支持？（教育部副部長）張念群，當初他的政黨則指責馬華出賣華教。”

他挑戰希盟政府，複製永平二校的模式，讓共用校園的北干那那一、二校可以獲得政府撥款，在已獲得批准的新校地興建新校園。

另外，魏家祥表示，希盟不應該使用一旦馬華候選人黃日昇當選，前首相拿督斯里納吉就會回歸的競選論述，因為納吉案件實際上是由承審法官決定。

至於4個政府機構要職需要通過國會遴選委員會委任的新宣布，他認為是先上車後補票的做法，因為首相在委任反貪污委員會新主席時，就已表明這是首相的絕對權力。