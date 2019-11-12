【丹絨比艾補選】安華促領袖集中精力 搞好經濟助人民

（笨珍12日訊）公正黨主席拿督斯里安華促請所有領袖集中精力把國家經濟搞好，他說，當務之急是提升經濟，才有條件幫助人民。

“現場有馬來人嗎？我告訴你，哪里有特權？獲利的是那些丹斯里、拿督和富商，若我們要捍衛僅為富有馬來人的經濟政策，我不能同意。我要的是不分種族，照顧貧窮人民的經濟政策。”

安華昨晚到丹絨比艾為補選助陣，並在北干那那舉辦的希盟群眾大會上致詞時說，大馬必須做到對各族公平，不能存在等級之分。

他也駁斥外界指他不再是馬來人的指責，並說：“難道我現在不是馬來人？叫做‘林安華’？”此番話也引起在場民眾哄堂大笑。

他說，大馬社會目前存在貧富差距，有超級富商和赤貧人士，這個現象不僅是華人對馬來人的問題，在馬來人之中，貧富差距更加巨大。

他指出，雖然他不在內閣中，但是希盟主席理事會將討論各項國家及人民的問題。

“在希盟主席理事會的會議中，若是對的政策，我們支持，錯誤的，我們要求糾正過來。”

他在會上也呼籲丹絨比艾選民支持土團黨候選人卡敏，並說:“人民此刻若選擇支持反對黨，將是蒙受損失，因為人民在上屆大選已作出正確的選擇。”

納吉涉案需法庭審訊 安華：勿操之過急

針對前首相納吉在SRC案所涉及的7項濫權、失信和洗錢罪名表罪成立一事，安華說，納吉若真的犯錯，也需要經過法庭審訊及正當法律程序（due process），絕對不能操之過急。

“從前我沒有做錯，卻被判入獄，並進出監獄多次，如今不是我（入獄），而是輪到‘別人’進去（監獄），這才公平。”

安華一講完上述這番話，立即獲得全場支持者報以歡呼聲。