挑戰華淡小違憲剛起步 土權黨諷 慶祝假勝利

（檳城12日訊）土著權威黨副主席凱魯阿占入稟聯邦法院挑戰華淡小違憲失敗後，今早在其臉書專頁發文諷刺所有中文報章都在“慶祝假勝利”，並指此案的挑戰尚未結束，才剛開始。

凱魯阿占說，昨日聯邦法院只是根據聯邦憲法第4（4）條文拒絕審理此案，但他要挑戰的是，以聯邦憲法第4（1）條文入稟高庭。

“因此這案件還未結束，這才開始。”

他也說，昨日所有中文報章都在此新聞上慶祝假勝利。

“沒關係，這都是種族宣傳。他們有印刷媒體。我有臉書媒體，而WhatsApp功能更強大。”

正準備入稟高庭

他說，假如中文報章要給讀者假希望，慶祝昨日的假勝利，那是他們的事，而他正在準備一份傳票，準備入稟高庭。

凱魯阿占在臉書發文是用上馬來文、中文及淡米爾文三語，並附上各報章的相關報道。

在中文部分，凱魯阿占使用繁體字，但翻譯多處有誤，還把中文報章指成是“中國報紙”。

10月23日，凱魯阿占以個人名義入稟聯邦法院，挑戰《1996年教育法令》下的華淡小是否違反憲法。訴訟列明教育部長為第一答辯人，大馬政府為第二答辯人。

昨日，馬來亞大法官阿茲哈駁回凱魯阿占的申請，裁定國會有權制定教育相關的法律。

他指出，教育部長有權根據教育法令第28條文，成立國民型學校。他更裁定，按照教育法令第17條文，部長有權決定國民型學校不必使用國語為教學媒介語。