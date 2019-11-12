水務部：聯2部門與獅城談判 生水賣太便宜須檢討

（吉隆坡12日訊）水務、土地及天然資源部長希維爾說，賣給新加坡的生水價格有必要檢討，而內閣已經同意由該部、外交部及總檢察署一起與新加坡談判。

他於今日在國會下議院回答人民公正黨昔加末區國會議員拿督斯里山德拉的提問時，指賣給新加坡的生水，每1000加侖才3仙是不合理及太便宜了。

他舉例說，中國賣生水給香港是1000加侖14令吉50仙、賣給澳門是6令吉80仙、台灣則是5令吉80仙，而土耳其賣給塞浦路斯是10令吉37仙。

“即使是彭亨賣生水給雪蘭莪也要每1000加侖46仙，柔佛賣生水給馬六甲則是50仙。”

希維爾說，新加坡認為它以每1000加侖50仙的價格將淨水賣給柔佛州是“津貼”及利惠柔佛人民，我國才因此沒有於1987年及2012年要求檢討生水價格；其實我國賣生水給新加坡才是津貼許多，還不包括1927年至1961年免費提供給新加坡的生水。

“若只是為人民提供生水，從1962年至2018年的收益總數估計可達38億4000萬令吉，這筆錢肯定能夠讓柔佛的水供更加具有永續性。”

*****花費巨資供水獅城

他表示，水務部尊重馬來西亞在《1962年協議》中需要履行的義務，但我國在提供新加坡生水方面已經付出太多，而且是由柔佛全民承擔。

他說，為了確保每天從柔佛河供應2億5000萬加侖的生水給新加坡，我國花費巨資，包括耗資1億令吉興建柔佛河堤壩，以防止海水倒流至柔佛河。

“我國在這方面的投資，顯然與從每1000加侖僅3仙的生水價格不對等。”

希維爾也透露，撥款從霹靂輸送水往檳城、彭亨往柔佛、柔北往柔南的建議，目前正在研究中。(LMY)

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水費漲幅最多僅0.71仙

希維爾說，在“水費制定機制”（TSM）落實後，水務部保證水費的漲幅將介於每1000公升0.06至。

“與其他家庭開銷相比，水費僅占很小的部分，就是5至6%，反觀電費占34%、互聯網28%、通訊費17%及有線電視占13%。”

他說，水供公司必須投資大筆資金進行各項工程，所以必須平衡水供公司的財務能力，以便支付水供設備的費用以及水供的營運費。

上個月，水務部副部長東姑朱比里說，水費制定機制將於明年落實。

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旱季太長致柔淨水需求高

水務部長希維爾說，天氣炎熱及旱季太長導致生水短缺，以及柔南區（新山和哥打丁宜）對淨水的需求提高，是柔佛州面對水供問題的主要原因。

他指出，新山縣的儲水量只有4%，而對淨水的需求則每年平均增加3.5%或每天3500萬公升，倘若淨水量沒有增加，明年需求量估計將每天增多1135萬公升，屆時的儲水量為零。

“為了減少依賴新加坡的淨水而推行的‘零度依賴計劃’，包括在第11個馬來西亞計劃中從大素里里河輸水計劃，估計2028年竣工；柔佛河岸邊存水計劃，估計2024年完成。”

他說，在第12個馬來西亞計劃下則有柔佛河沿岸及烏魯大素里里河堤壩計劃，以及開發地下水計劃、提高淨水計劃。