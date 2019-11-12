【挑戰華淡小合法地位】法官裁決未定輸贏 土權放話“高庭見”

（吉隆坡12日訊）土著權威黨（PUTRA）副主席莫哈末凱魯說，雖然在聯邦法院挑戰華淡小合法地位被法官駁回，但法官的裁決未定輸贏，因此“我們高庭見。”

他在附上聯邦法院作出駁回裁決新聞片段的臉書貼文中說，“董總代表律師（拿督古迪亞星）也承認，如果要繼續就必須帶到高庭，而不是聯邦法院。”

他聲稱，既然聯邦法院沒有判他輸，他也就不認為這是他使命的終點。

“因此，不要高興的太早，你們還未完全勝利，我們也還沒輸。”

莫哈末凱魯說，聯邦法院駁回以《聯邦憲法》第4（4）條文審理本案，因此，目前結束的是聯邦法院的裁決，他對華淡小合法地位的挑戰還未結束。

正準備傳票文件

他說，現在還未解決的事情，即依據《聯邦憲法》第4（1）條文向高庭提出訴訟，而且聯邦法院並沒有否決案件沒有成功的機會。

《聯邦憲法》第4（1）條文闡明，《聯邦憲法》是最高法律，任何法律在國家獨立日後通過的法律，與《聯邦憲法》有矛盾時，將因矛盾的程度而無效。

莫哈末凱魯使用三語（馬來文、華文及淡米爾文），批評中文報紙媒體是種族宣傳的工具，並指所有中文報紙就聯邦法院的裁決慶祝虛假的“勝利”。

“沒關系，他們都是種族宣傳（工具），他們有印刷媒體，我有臉書，且WhatsApp功能更強大。”

他表示，正在準備傳票文件，以入稟交由高庭審理。

莫哈末凱魯於10月23日，以個人名義入稟法庭，申請挑戰《1996年教育法令》下的多源流學校違憲，但申請因程序問題而於昨天被聯邦法院法官駁回，拒絕審理。