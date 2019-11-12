林冠英：已預留每年至少3千萬 馬華放手 拉大即獲撥款

（吉隆坡12日訊）民主行動黨秘書長林冠英說，希望聯盟聯邦政府已經預留撥款，願意從2019年起每年撥給拉曼大學學院至少3000萬令吉，不過，馬華卻不願放棄對拉大的政治控制權，拒絕接受這一提議。

他於今日發文告說，希盟聯邦政府建立在民主、公義、法治的基礎之上，並通過體制改革的鬥爭來減少貪污腐敗。這些體制改革包括將政府、商業和教育，從政治控制、操縱與幹預中分開。職是之故，公帑斷不能隨意撥給由政黨控制的機構。

“世界上所有民主國家已經在實踐公共問責制這一基本原則，而馬來西亞的所有政黨（包括反對黨）皆對此原則敬而重之，而馬華則除外。如果希盟政府在馬華仍保留控制權的情況下，持續撥款給拉大，那將違背公帑不能撥政黨，兩者必須分開的基本原則。”

林冠英也是峇眼區國會議員；他說，拉大若要從2019年起，每年得到至少3000萬令吉的撥款，原則是它不受馬華控制，並必須由專業人士接手管理，而這不僅是他的立場，還得到首相敦馬哈迪的認可。首相已於10月15日以書面形式簽署最新的認可，並於10月21日得到確認。

政府無意接管拉大

“馬華控制的最大中英主流媒體制造讓人以為政府要接手拉大的假象，讓我再次重申，政府並無興趣或有意接管拉大。同樣的，這些報章偷龍轉鳳，利用拉大和瑪拉進行比較，事實上瑪拉不屬於巫統，也不受巫統控制，瑪拉是屬於政府所擁有。只要馬華讓出拉大的控制權，讓拉大校友會及華社接手，從2019年開始，每年至少3000萬令吉的撥款將會恢複並馬上釋出。”

林冠英說，希盟聯邦政府希望徹底擺脫政府為政黨控制的機構輸送公帑的行徑。行動黨無意建立新的教育機構，只是為了確保公帑不會被濫用，政府也不會將公款提供給政黨擁有的組織。

他說，馬華建議給每名拉大學生1000令吉，這項提議既不可行也不合邏輯。若是如此，則必須向所有公立大學及其他私立大學的學生提供相同數額的資助。政府委實無法負擔這麼龐大的支出。

“馬華應當遵守法律做正確的事情，放手拉大讓校友和華社接管，以使拉大不會因馬華的自私和執著於政治利益，導致學校每年損失至少3000萬令吉。如果馬華真心為拉大好，那麼放棄對拉大的政治控制權有何困難？”

“讓拉大擺脫政治控制，邁向專業化管理，以便拉大能夠以可負擔的價格成為卓越的教育中心。這是對馬華的一項考驗，測試馬華究竟是重拉大，還是重自己多一些。”