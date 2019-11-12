非禮女侍應監3年 前市議員要上訴





（檳城12日訊）前檳島市議員普仁安南被控非禮21歲女侍應案，推事嘉瑪烈基於被告自辯無法挑起控方證據中疑點，今日判決被告非禮罪名成立，判處坐牢3年及罰款7000令吉，或以監禁12個月代替，刑期從下判日算起。

普仁安南聞判後情緒上無多大起伏，他的幾名親友特地到來法庭聆聽判決，不過受害女生並沒有現身法庭。

自辯無法挑控方證據

52歲的普仁安南，被控於2017年7月6日晚上11時30分，在土庫街一間夜店附近停車場，非禮一名21歲華裔女子，觸犯刑事法典第354條文。在此條文下罪成者，必須判處最高可達10年監禁、或罰款、或鞭笞，或其中任何兩項處罰。

判決後，辯護律師古那瑟嘉蘭向推事要求暫緩執行以便上訴高庭，但遭主控官沙菲副檢察司反對。推事經過考量後批准被告暫緩執行，並提高他的保釋金至3萬令吉，由2人擔保，同時護照需暫交法庭保管，以及每月到警局報到一次。

較早前，古那瑟嘉蘭求情時說，被告已婚，育有2名孩子，而被告在案發前曾在社委會任職及擔任議員助理，但目前有關工作已丟失，被告為家中的經濟支柱，一旦經濟受影響，其家人也會受到影響。

他說，受害者在警方還未調查完案件前，就連同愛國黨召開記者會，也影響到案情。

“案件審訊2年來，被告每次都出庭，無干擾受害者，而案件調查期間被告也於警方合作，他在之前無犯罪紀錄，希望推事考量這種種原因，讓被告簽保守行為。”

主控官：被告須受嚴厲刑罰

主控官沙菲指出，受害者事發時還是一名學生，她原本計劃到韓國，事情發生後已影響其出國的計劃。

“非禮是嚴重的罪行，被告強調自己在社會上有一定地位不會做出這種事，其實就更應該嚴厲刑罰。”

普仁安南是在2017年7月18日首控上推事庭，當時他否有罪，獲推事批准由一人以7000令吉保外候審。

此案在去年1月份開審至今，除了控方傳召多名證人，包括受害者、受害者友人、同事及2名查案官外，被告在去年11月也因表面證據充足下，在今年3月中旬出庭答辯。

新聞背景——前市議員非禮女侍應

前市議員非禮女侍應案中被告普仁安南，也是壟尾區州議員楊順興的前助理。案中女受害人在2017年7月召開記者會控訴遭普仁安南非禮。

她當時說，被告疑酒後強抱吻她，手摸私處，要求口交、手淫，甚至射精在她身上。令人咋舌的是，最後他還出價500至700令吉要求女方陪睡。警方在接到女事主的投報後，在當天晚上已經逮捕被告進行調查。

議員前助理涉猥褻女生事件是自昨晚臉書流傳一則貼文後曝光。該貼文的內容，是指一名女侍應在 2017年6日晚上11時半，在檳城土庫街一夜店外的停車場被一名印裔男子猥褻。臉書貼文還指前檳島市議員的男子也露出下體要求女子為他口交，但被拒後更在她面前手淫和射精。

警方在接到女事主的投報後，是援引以刑事法典354條文（非禮）展開調查。