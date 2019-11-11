網友：半條馬友魚258元 5道菜付533元如被砍菜頭











（吉隆坡10日訊）一名婦女申訴，她和家人一家六口到吉隆坡燕美路一家餐館吃晚餐時，雖然只點了5道菜，但餐館卻向他們收取高達533令吉的費用，令他們感覺被砍菜頭。

這名女網友通過網絡揭發這家餐館的惡行時也展示該餐館發出的收據及有關菜餚的照片，根據有關收據，女網友一家人所食用的鹹魚蒸半條馬友魚的價格高達258令吉，而半只蒸雞則要價88令吉，豆芽炒苦瓜20令吉、炒蛤蜊68令吉、吊片蒸豬肉45令吉。

她也在貼文中揭露，有關餐館也另外徵收40令吉、12令吉和2令吉的費用，但她不知道那是什麼費用。

過後，雖然有網友證實他們所點的一壺菊花茶要價達40令吉，但2令吉收費卻眾說紛紜，有些留言者說是杯子的費用，有人則說是白飯的價錢。

這名女網友日前通過“KL吹水站”面子書群組發帖揭露此事時也說，她當時是和丈夫、孩子，以及3名長輩一同到該餐館用餐。

“我們五大一小去吃晚餐，沒有喝酒，只是點了一壺菊花茶，買單時卻是533令吉，你覺得呢？我們一家都懵了，如果是你，你會怎樣？”

“老公不想和他吵，給錢就走了，不是吃不起，只是感到很不值得。”

此外，許多網友在看到她展示的單據後，除了批評該餐館是“黑店”，同時也要求她向貿消部作出投訴。

她披露，該餐館起初是以手寫方式開收據，且收據上並未印上餐館的招牌等資料，於是，他們便要求老闆開出另一張印有招牌的單據，詎料，對方只在該張印有招牌的收據上寫了“F&B”和總數，令她感到難以置信。

“當我們問老闆為什麼那麼貴時還中鳥（被罵），說什麼他的材料都是新鮮的，沒有隔夜，所以這樣貴，我老公不想吵，就帶著我們走了。”

過後，有網友張貼了一些顧客對該餐館的評語，有關顧客指該餐的食物味道不錯，但在老闆聘請一名中國女郎負責點菜工作後，許多顧客都感到不滿，但該網友並未說明那些顧客不滿的原因。