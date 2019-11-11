減低成本 撤銷條款 明年起長巴免乘務員





（吉隆坡11日訊）交通部長陸兆福說，政府將撤除長途巴士需配有乘務員的條款，以此降低長途巴士業者的營運成本。目前，該部門與陸路公共交通機構（APAD）正草擬相關的條款修改，預計明年能正式實施。

草擬修改條例

他今早出席TMS綠色智能巴士啟動暨移交儀式後，在記者會上指出，長途巴士業者反映車票如果不調漲，恐會導致公司業務難以營運，然而，政府堅持長途巴士是利惠B40收入族群的公共交通服務，必須維持合理票價，只有碰到節日時，才允許暫時調漲10%的價格，其餘的時候必須保持原價。

“但政府會從其它管道著手，放寬一些條款以降低巴士公司成本，包括重新探討增加座位數量，其中長途巴士需配有乘務員這項條件將被撤除。”

他聲稱，乘客搭乘長途巴士只要求安全和舒適的抵達目的地，因此需有乘務員的這項規定不太實際。如果是需要派發飲料，長途巴士司機可在開車前就先發放瓶裝水或包裝水給乘客，如此一來就能排除乘務員的存在。

陸兆福說，沒了乘務員，巴士業者的成本就能減少，目前陸路公共交通機構正與交通部攜手草擬修改條例，希望明年能正式實行。

探討是否落實電召旅巴

陸兆福披露，政府歡迎有關成立電召旅游巴士（E-hailing Tour Bus）的獻議，讓旅游巴士發揮最大限度的載客用途，政府將從政策角度探討是否能落實。

他在記者會上說，有關的建議是由馬來西亞旅游同業協會（MATTA）提出，該協會認為現在並沒有最大限度的運用到旅游巴士，並舉例旅游巴士一般是旅行社以包車形式租下，當國外游客抵達機場，旅游巴士就會從市區到機場接載，但往機場途中，旅行巴士是空車狀態的，不符經濟效益。

“該協會認為，有必要成立一個機制，探討是否能讓巴士在去機場的途中，也可載送其他乘客。”

無論如何，陸兆福表示，這只是一個初步概念，業者須自行設立及完善機制，政府並不會參與其中，只會從政策的角度去衡量是否能落實，倘若過程中涉及政策修改，政府也保持開放態度，但相信現有的法律已足以應付和監管旅游巴士。

“這個電召巴士概念與政府的政策理念不謀而合，即最大限度的運用基本建設和設施，如果真的成功推行電召旅游巴士，意味著旅游巴士能發揮最大載客用途，路上不會有空巴士行駛，同時也間接減少其它交通工具的使用，緩解塞車問題。”（TKM）

鼓勵播短片提高安全意識

陸兆福鼓勵，巴士業者向航空公司學習，即在巴士上播放安全短片，提高民眾安全乘搭巴士的意識，包括自動自發綁安全帶和發生緊急事故時的應對措施。

他強調，政府不會強制性規定業者，只是鼓勵業者配合，他相信業者要做到這一點並不困難。

他也說，如今所有新的巴士都有配備安全帶，但當局卻因為難以偵查乘客是否系安全帶而無法有效執法，希望通過安全短片的方式培養民眾的安全意識，上車後自動系上安全帶，而不是因為害怕被取締才綁安全帶。

針對電召車司機的數量隨著強制考取商用車輛執照而有所下降一事，陸兆福聲稱，至今已有10萬人參與商用車輛執照的考試，並沒所謂的人數下降問題，再者，這是一個開放行業，外人隨時都能加入電召車的領域。

“考試不過關的電召車司機也能重新報考，因此不存在報考者減少問題，而電召車司機也明白政府保障乘客和司機權益，大家都予以遵守。”

陸兆福：內部解決暗勢力

針對財政部長林冠英指希盟政府內部存在一股“暗勢力”一事，也是行動黨組織秘書的陸兆福說，希盟會內部解決有關問題，最重要的是，希盟會繼續扮演好建立國家、團結人民的角色，不會辜負人民在上屆大選給予的委托。

“我們很專注在自己的責任上，相信人民自己會看清。”

此外，針對巫伊合作牽扯出許多課題如關閉華淡小、杯葛非土著產品等，陸兆福認為，任何沒有執政權的政黨都會“慣性”施壓政府，這是一個常態，倘若反對黨不施壓政府才是違反常態的表現。

他補充，希盟關注的是國家的發展、和諧的社會、建立各族人民之間的理解；至於另一個陣線則是以將種族分而化之，質疑多元種族社會，選擇權就在人民手中，就像丹絨比艾補選，人民也一樣擁有選擇權。

TMS引進綠色智能巴士

Terus Maju Service有限公司（TMSBUS）與中國中通客車正式簽署合作備忘錄，將綠色智能巴士技術引進大馬，與中資強強聯手，搶灘東盟超過6億人口市場。

今早的TMSBus啟動與移交儀式上，該公司順利將第一批綠色智能巴士移交給相關業者，同時緬甸的LA COACH MASTER CO LTD也向TMS購買50輛巴士。

TMS董事經理盧國祥聲稱，我國政府以綠色發展作為長遠目標，因此該公司希望在新能源汽車產業發展和綠色智能交通的新工業趨勢中，為國家獻一份心力。

出席啟動暨移交巴士儀式的嘉賓包括中國中通客車新能源海外推廣項目總經理李紀留、陸路公共交通機構總監阿茲蘭沙、TMS有限公司執行董事盧國強、馬中總商會總會長拿督陳友信、LA Coach Master董事Kyaw Kyaw Aung、LA Holiday董事Ang Siek Chin。