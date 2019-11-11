指獨戰火箭論未觸犯紀律 敦馬：不對付霹大臣

（布城11日訊）首相兼土團黨主席敦馬哈迪說，霹州大臣拿督斯里阿末法依沙已經向黨領袖解釋“在州內獨戰行動黨”的言論，主要是向當時在場的漁夫所作出的解釋，不足以構成紀律問題，因此，土團黨不會對阿末法依沙採取任何對付行動。

“不會，那沒有什麼，有時我們在特定情況下需要解釋真正的情況啦。在希盟里，（有些州屬）是行動黨執政，有些是土團黨執政，有些是公正黨執政，誠信黨只是在馬六甲執政。”

馬哈迪周一主持土團黨最高理事會議後，在記者會上解釋，阿末法依沙當時是在向一群激動的漁夫發言，因為他們認為希盟已經被行動黨掌控了，因此，在那樣的場景下，阿末法依沙解釋“雖然只有我一位土團黨議員，但我依然是州務大臣。”

“雖然霹靂州有很多位行動黨議員，但是州務大臣依然是土團黨議員，他必須這麼解釋，因為漁夫們的情緒都很激動，觀點也很極端。如果你說‘是啦，確實是被行動黨掌控了，還能做什麼？’，後果是你會輸去州政權，因此，阿末法依沙當時是向激動的漁夫解釋事實。”

馬哈迪說，阿末法依沙當時是向漁夫解釋，以獲得他們的支持。“縱使只有他一人（是土團黨議員），但他依然是州務大臣，這是他當時向漁夫表達的話。”

日前，阿末法依沙聲稱在州內“獨戰”行動黨的視頻廣泛流傳，根據網上流傳的視頻內容顯示，阿末法依沙正與數人討論，並聲稱他正在孤軍作戰對抗行動黨，因他要捍衛馬來人的土地、必須為馬來人的宗教鬥爭，而他正在慢慢地做著。

據悉，該視頻是在丹絨比艾補選期間攝錄，而希盟候選人卡敏也出現在這段視頻里。阿末法依沙事後否認他和行動黨有嫌隙，並稱自己在引起爭議的視頻里所發表的言論已遭人斷章取義，並指有關視頻並沒有完整收錄他的言論。

行動黨秘書長林冠英則希望阿末法依沙事件能在沒有雙重標準及盟友精神下，在希盟內部獲得解決。