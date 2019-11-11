【納吉SRC洗錢案審判】敦馬：希盟遵從法治讓納吉面控 我對“沙菲宜震驚”感到震驚

(布城11日讯）首相敦馬哈迪說，對於納吉的首席律師沙菲宜針對SRC國際公司案件判罰一事感到震驚的說法，他感到更加的震驚。

吉隆坡高庭周一裁定，納吉在SRC案的7項濫權、失信和洗錢罪名表罪成立後，沙菲宜即指他對法官宣判納吉7項控狀表罪成立感到“震驚”。

隨後，馬哈迪於布城首要領導基金會主持土團黨最高理事會議後指出，對於沙菲宜震驚的反應，他同樣感到“震驚”。

“對於他感到震驚一事，我也很震驚。”

馬哈迪說，盡管全世界都知道納吉有罪，但希盟政府依舊遵守法治，將納吉送往法庭面控，並且讓他進行辯駁。

“這項審訊進行了幾個月，而這是我們執政的方式。”

馬哈迪也反駁說，希盟政府並不像前朝國陣政府，因為不想一馬發展公司（1MDB）醜聞曝光，而援引國安法逮捕前往多國舉報1MDB案件的巫統峇都加灣區部前副主席拿督斯里凱魯丁和律師鄭文傑。

“他們毫無理由的逮捕鄭文傑和凱魯丁，那是他們運作的方法，沒有進行審問，但他（納吉）卻獲得公平的審訊，甚至還能在審訊期間去助選。”

馬哈迪揶揄說，納吉可以在眼腫的情況下前往助選，但卻不能出庭面審，從而反映出希盟政府的寬宏大量及遵守法制。

強調沒干預SRC案審訊

馬哈迪強調，他並沒有幹預SRC國際公司案件的審訊工作，或影嚮裁決的公平性。

“如果他們有證據（證明幹預審訊），可以提出來，但事實上，我並沒有幹預審訊。”

他補充說，即使他在國陣時期掌權時，法庭欲吊銷巫統的註冊，他也沒有動用權力進行幹涉，反而是以合法的渠道來保住巫統。