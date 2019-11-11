【楊祖強被控性侵女傭案】控方申請證人保護令 法庭明日裁決

（怡保11日訊）霹靂州行政議員楊祖強被控性侵女傭案，早前法官裁決此案今日在清堂的情況下開審；不過控方援引證人保護法令，申請首2名證人包括女傭成為受保護證人，以及第二名證人也要求清場供證，法官諾拉希瑪最終宣布，將在後天對此申請作出裁決。

至於控方申請3名印尼大使館觀察員列席審訊，法庭則駁回此申請，因為他們與案情無關。

梁卓經無法任代表律師

同時，基於楊祖強的辯護律師梁卓經是潛在證人之一，他將無法再作為楊祖強的代表律師。在清場供證時，他也不能在場。

梁卓經今午3時15分離開法庭時向媒體表示，控方申請首2名證人包括首名證人女傭在證人保護法令下受到保護，以及第二名證人可以在清場的情況下供證，由於法官諾拉希瑪需要時間研究這2個法律課題，因此周三早上開庭才作出決定，之後就可能會進入審訊。

對於第二名證人的身份，梁卓經表示，為了尊重法庭，他不能透露其身份，因為對方可能會成為受保護的證人。

他談及，由於副檢察司在庭上提出他是潛在證人之一，他因此不能再擔任辯護律師，這是他最後一次以被告辯護律師身份發言，在清場的情況下，他也不能進入庭內旁聽。

他說，控方申請3名代表印尼大使館的觀察員列席法庭審訊過程中，沒有給予任何理據。但不管怎樣，這項申請被駁回，因為他們跟案情無關，因此不允許他們在清場的情況下出現在庭內。

他也提及，在清堂的情況下審訊，女傭會被一個屏風遮住供證，而今天還未輪到傳召她出庭，因此也沒人看到她，不排除她就在附近。

至於女傭跟誰前來法庭，比如會不會是印尼大使館人員，梁卓經表示“無從得知”，他今天也沒有在庭上碰到女傭母親委任的律師。

另一方面，女傭的母親一直在法庭等待與女兒見面，但她不被允許與女兒接觸，梁卓經認為此處理方式欠缺人道，有違常理。

政治部官員被指入庭內 梁卓經：不可能

對於政治部官員被指進入庭內一事，梁卓經對此表示不知道，但他認為不大可能，因為只有法官、通譯員、庭警、辯護律師、主控官、楊祖強和證人有關的人才可以留在庭內，其他人一律禁止在庭內，包括他本身也不能在清場時進入。

針對出現“第三方”的問題，梁卓經說，一名來自怡保及跟案情沒有關系的律師反映，日前看到第三方帶女傭來法庭，辯方因此提出不滿，因為擔心會否有人教她如何提供證詞，對辯方有欠公平，況且事前表明女傭不能與任何人見面，為何又有人可以跟她接觸？惟控方不願證實有沒有第三方帶女傭到法庭，他們表示不知道。

較早前，梁卓經於中午休庭時在庭外受訪提及，一旦證人獲得保護令，在審訊交叉盤問環節可能有些問題受到束縛，無法盤問證人，這對辯方不利，因此此事顯得非常重要。

他表示，上次過堂時，控方僅告知只有一名證人可能會成為受保護證人，不過現在重要的是，到底這2名證人是否應該成為受保護證人。

此案接下來的審訊日期落在周三和周四，至於周五是召開霹靂州議會的日子，身為行政議員的楊祖強必須出席，梁卓經說，法庭可能會騰出這一天，但目前還不曉得是否會開審。

楊祖強今天的辯護律師團成員包括梁卓經、拿督拉澤巴星、沙林、法漢和還有拉澤巴星的法律助理。

根據控狀，楊祖強被指於今年7月7日晚上8時15分到9時15分期間，在怡保美露拉也鎮住家樓上的房間強姦一名外籍女子，觸犯刑事法典376（1）條文，罪成最高刑罰可被判處監禁20年和鞭笞。

控方：確保人身安全 建議2證人視訊供證

副檢查司阿茲哈指出，控方今日是通過2009年證人保護法令第12條文及第18條文等，向地庭法官諾拉希瑪建議讓首兩名證人通過視訊方式來供證，以確保他們的人身安全。

他表示，上述法令的兩項條文，有闡明在基於證人的安全可能受到威脅下，可以個人或視訊形式供證，而兩名證人皆存有安全風險，包括第二證人曾被人作出不實的指控，因此控方基於這個理由向法庭作出相關申請。

不過，法官需要時間來審視兩名證人此前的口供，以決定是否允準他們通過視訊方式供證，本星期三（13日）將知道法官的裁決。

他也透露，第一控方證人今日有抵達法庭，不過由於審訊展延而沒有出庭。

至於原定星期五的審訊，他表示，由於被告是州議員，法庭可能會讓路予霹靂州議會而停審一天。

大批支持者到場打氣

今早8時53分，保閣亞三區州議員廖泰義駕車載楊祖強等人抵達法庭，車內包括楊祖強的太太和文冬區州議員西華蘇巴馬廉，大批支持者在他們抵達時為楊祖強打氣。

據觀察，有支持者拉起“順我者昌逆我者亡”及一張黑臉和手的橫幅，還有人高舉“拒絕政治霸權，一手遮天”、“黑手辭職”及“黑手自首”的橫幅，以及高喊“楊祖強萬歲”口號等。

行動黨霹靂州主席倪可敏和秘書黃家和也率領多名國州議員到來聲援，楊祖強下車後看到倪可敏進來，停下腳步與倪可敏握手及交談，然後一起步行至聆訊室外。

倪可敏過後在崔慈恩、張宇晨、周錦歡等人陪同下，於早上10時56分離開法庭。他受到媒體詢問時，表示沒有東西要發表。