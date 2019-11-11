拉大青年先鋒：漲學費不合理 拉大去年盈餘5540萬

（吉隆坡11日訊）拉曼大學學院青年先鋒主席張敬恩說，拉大去年在扣除行政開銷後仍有5540萬令吉的盈餘，而非如拉大理事會主席拿督斯里廖中萊口中所指的入不敷出，因此，拉大因撥款削減導致學費起價並不合理。

他於今日在拉大校園門口召開的記者會上說，由匿名人士所提供的2018年拉大教育基金會財政報告顯示，涵蓋2.2億令吉的學費及6650萬令吉的其他收入在內，拉大去年的總收入為2.87億令吉，加上去年的其他收入比前年的其他收入（5900萬令吉）更多，所以並不存在入不敷出的情況。

“拉大擁有高達6.343億令吉的現金和銀行結餘，這是一筆比行政開銷高出2.7倍的數目

，我們已有足夠的證據，指拉大行政委員局無需通過調漲學費來維持行政花費的開銷。”

張敬恩說，根據拉大學生代表理事會，該理事會與行政委員局開會得到的結果顯示，通貨膨脹是調漲學費的主要原因，因此學費將會每年調漲3%。

他說，拉大青年先鋒向學生收集學費賬單後的統計，發現調漲幅度其實遠遠超過3%，與去年相比，今年的學費提高了7.028%。

他透露，拉大青年先鋒通過幾個校內部門去討論此事，包括了學生代表理事會、校長辦公室及行政委員局，但卻遲遲沒有獲得結果。

行政委員局無法給公眾交代

“行政委員局中有5名高教部及財政部所委任的成員，但所有的資產及主要支出項目的決策，仍需經過信托委員局的批準，而信托委員局中的8位成員都是馬華黨員，因此信托委員局還是無法給公眾一個透明及公正的交代。”

張敬恩呼籲行政委員局及信托委員局，於最短時間內給予合理回應，他擔心若沒有得到一個解決方案，最終將會不了了之。

他強調，只要行政委員局無法在明年調漲學費的事情上給予一個合理的交代，拉大青年先鋒將會一直捍衛學生的福利。

“如果當局遲遲沒有回應相關課題，拉大青年先鋒將會再商討如何採取下一步的行動。”

出席者包括拉大青年先鋒副主席陳龍維、委員林偉乾和陳韋宏。