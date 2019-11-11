【納吉SRC洗錢案審判】扎希：個人案件 不影嚮國陣參與補選

（吉隆坡11日訊）巫統主席拿督斯里阿末紮希認為，前首相兼巫統前主席拿督斯里納吉的法庭案裁決純屬個人案件，不會影嚮國陣參與的任何補選，包括本周末在丹絨比艾區國會議席補選的勝算。

阿末紮希也是峇眼拿督區國會議員；他於今日在國會走廊受詢時說，選民是非常理性的

，任何法庭案件都不會影嚮他們對國陣的支持與精神。他們都很清楚知道納吉的案件是依據司法程序進行。

他也表示，雖然納吉今日被法庭宣判涉及的案件表罪成立，但巫統上下都會給予納吉全力支持，完全沒有一絲要跟他保持距離的意念，黨也沒有這個立場。

“他有過來丹絨比艾區助選，昨天是最後一天，而且還是一樣受到‘異常’的歡迎，任何人想來幫忙，我們都給予足夠的空間，不只是來解釋課題，也是給予國陣候選人打氣與加油。”

阿末紮希否認巫統黨員有要跟納吉保持距離的念頭，完全都沒有。

他說，納吉不算是被判坐牢或被調查，或被法庭要求出庭自辯，巫統和國陣的立場都一樣。

“你們是問我會不會跟他保持距離，我們沒有要跟任何人保持距離，這一點非常清楚。”

另外，國會反對黨領袖兼巫統副主席拿督斯里依斯邁沙比利表示，納吉是巫統前主席及前首相，巫統依然給予其精神支持，不會跟他撇清關系。

他說，這是因為納吉涉及的是個人問題，而且也已在法庭面對審訊，何況這也不代表巫統有涉及案件。

巫統林茂區國會議員凱里說，無罪推定的原則依然是成立的，納吉被法庭宣判出庭自辯不代表已被定罪，所以信包在現階段還未被定罪，直至案件審結為止。