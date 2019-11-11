【1MDB案續審】沙魯爾：1MDB委任非土著董事 符合納吉一個大馬概念

（吉隆坡11日訊）1MDB前首席執行員拿督沙魯爾阿茲拉說，1MDB委任非土著董事符合前首相拿督斯里納吉當時提出的“一個馬來西亞”概念。

1MDB洗黑錢和濫權案今日進入第34天審訊，他接受首席辯護律師丹斯里沙菲宜交叉盤問時說，董事會曾商討委任非土著成為1MDB董事會成員的建議，被通緝的大馬富商劉特佐提呈的名字中包括獨立商人王錦發（Ong Gim Huat），並表示劉特佐告知他有關委任已獲納吉批準。

詢及委任王錦發的原因，沙魯爾說，王錦發是獨立商人，也是商業政治體系之外的人，劉特佐給予他的印象是納吉想要以嶄新的方式處理事務。

此外，沙魯爾說，Petro Saudi石油服務有限公司（簡稱PSOSL）的建議書是在2011年1月提呈至1MDB董事會，並證實那是董事會首次了解PSOSL。他認同沙菲宜出示志期2010年12月30日的文件，是首份談及PSOSL的文件。

他證實，PSOSL是由杜基王子和PSI創辦人兼首席執行員Tarek Obaid共同擁有，各占公司50%股權。他說，有關建議書是因1MDB想要更了解PSI運作詳情，在董事會的要求下提呈。

沙菲宜針對一份1MDB董事部的會議記錄說，當時身為董事王錦發向董事會匯報公賬會要求1MDB提供季度風險報告，並主張沙魯爾當時並不願意向國會公共賬目委員會（PAC）提呈該報告。沙魯爾解釋，那是因為有關文件是要提呈至1MDB董事會，他認為若有關文件提呈至有反對黨成員在內的公賬會，他們可能會扭曲成負面內容。他說，他最終有將所有相關資料提呈至公賬會。

他回答沙菲宜詢問反對黨在1MDB提呈文件後帶來的影響說，當時部分反對黨就此事在國會召開記者會，時任行動黨全國宣傳秘書兼八打靈再也北區國會議員潘儉偉是其中一人。

沙菲宜追問沙魯爾，他與潘儉偉的關系是否因上述事件而充滿火藥味（acrimonious）。

沙魯爾笑言，與潘儉偉的關系變得充滿火藥味並不難。

沙魯爾身體不適明續審

主控官阿末阿克南副檢察司今早告知法官，沙魯爾身體不適已服用藥物，雖然沙魯爾準備好繼續供證，但尚未得知藥效如何，審訊會視證人情況而定。

主控官拿督斯里哥巴斯里南高級副檢察司在SRC裁決後向法官要求展延審訊至周三，因證人身體不適服用藥物，需要休息養病；沙菲宜對此表示無異議。

法官批準控方申請，1MDB案將在周三續審。