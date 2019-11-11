【丹絨比艾補選】具標杆性意義 劉華才盼第三勢力崛起

（笨珍11日訊）民政黨主席拿督劉華才認為，丹絨比艾補選具有指標性意義，選民手中的一票，不僅代表自己，也代表全國人民的決定。他希望在這場補選創造奇跡，見證“第三勢力”的開始。

“這場補選的意義在於對希盟政府的一場公投，希望傳達一個訊息，那就是希盟政府沒有履行大選的競選宣言。”

劉華才今早與候選人溫蒂及助選團到北干那那吳爺公廟祈福後，召開記者會，如是表示。

他表示，這場補選的另一個重要意義在於，人民通過選票告訴國陣，大馬作為多元種族、宗教和文化的國家，不適合種族極端主義及神權政治，唯有中庸政治才適合大馬。

“巫統與伊斯蘭黨結合，就顯示這是他們要朝向的目標。”

更何況，他說，首相馬哈迪與巫統及伊黨的領袖連同出席馬來人尊嚴大會，這個跡象告訴國人大馬已傾向走向種族主義。

民政獲全國人民支持

他說，從過去一周的競選活動來看，該黨獲得一些指標性的支持，包括在網絡上的投選居首的結果，顯示民政黨獲得全國人民的支持。

“民政黨每一天在丹絨比艾進行講座，民眾踴躍出席及給予掌聲，‘第三勢力’的定位已獲得一定的肯定。”

坐GRAB 司機不收費 選民行動鼓舞民政

他說，該黨在補選期間籌募競選基金，初期需要主動出擊，但是競選至今，民眾開始自動自發給予資助，令人鼓舞。

“我昨日從振林山乘搭Grab到北幹那那，來自笨珍的一名司機知道我是民政黨領袖後，拒絕收取13令吉的車資。”

他表示，此外，有居民會主動獻上美食如烏達（Otak-otak）到行動室，也有5名非黨員特地開車從吉隆坡來給予支持。