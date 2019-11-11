吳添泉：釐清條文免被利用 建議政府委憲法專家團

（鬥湖11日訊）華總會長丹斯里吳添泉建議政府委任“國家憲法專家團”，以更全面、更專業和更明確，並一勞永逸註解與詮釋國家憲法，包括相關的條文在內，以避免憲法被別有居心者斷章取義，各自表述來達到本身的目的說詞。

他舉例說，入稟聯邦法院挑戰政府違反憲法及在國會修改教育法令，讓華、淡小設立的行動，就非常明顯的在試圖扭曲憲法條文與精神。

“同樣的情況也出現在馬來人尊嚴大會中通過的‘6年內落實單一源流學校’，也是違反憲法的一項提案。”

他認為，這種無視他族感受和尊嚴，也違反多元國情的訴求或提案，正是利用憲法、歪曲憲法和騎劫憲法的最明顯例子。

吳添泉也是沙閩福聯會總會長；他於昨晚在這里民眾大會堂為鬥湖福建會館歡慶55周年會慶暨籌募八閩福地發展基金的聯歡晚宴上致詞時，建議政府委任的“國家憲法專家團”成員包括政府和民間司法界領袖與法律專家，如總檢察長、資深大法官和相關的司法界退休領袖等。

他認為，政府通過委任這個“國家憲法專家團”，全盤研究和剖析憲法條文和憲法精神

，作出更一致和明確的註解，是有其必要性和迫切性的。

“它可以以一勞永逸化解有心人的乘虛而入，或利用憲法條文上可能出現的一些欠具體和不夠明朗的灰色地帶做文章，轉移視線而企圖達到私自目的。”

他強調，我國是一個由多元種族組成的國家，多元的國情，包括各源流母語教育，文化與宗教自由發展，都是馬來西亞的組成元素，全民都有責任和權力捍衛和確保這個不能被改變的國本！

吳添泉也特別認同國防部長莫哈末沙布前晚出席華總新屆中委會就職禮上，所發表的國防部隊保家衛國言論。

“我非常贊同國防部長所說，民主程序有民主管道爭取各族的權益，與此同時，全民都應該尊重、支持及感謝軍警人員為這個國家提供的保安秩序。”

他對防長發表的‘只有在社會安寧、國泰民安的環境下人民才能擁有舒適的環境安居樂業’的言論表示苟同。

“尤其是沙巴州，有這麼鄺闊的海岸線要保護，如果沒有軍警人員長期的駐守維護治安，沙州的經濟發，尤其是展旅游事業是無法取得良好成就的，試想看，如果海盜擄人事件不時發生，哪里還會有國內外游客來仙本納旅游？”

出席者包括鬥湖福建會館永久名譽主席侯建國，主席池必德以及署理主席兼籌委會主席顏福周。