【楊祖強控性侵開審】 證人女傭清場供證







（怡保11日訊）霹靂州行政議員楊祖強被控侵性女傭案今日開審，他於早上8時53分在太太陪伴下抵達怡保法庭時受到支持者打氣，而指控楊祖強的印尼女傭將是首名供證的證人，法庭將會清場讓她提供證詞。到法庭聲援楊祖強的行動黨議員包括拿督倪可漢、崔慈恩、周錦歡、張宇晨、張哲敏、羅思義以及黃文標等。

行動黨霹靂州主席倪可敏和秘書黃家和也率領州委到來聲援楊祖強。楊祖強下車後看到倪可敏，停下腳步和倪可敏握手及交談，過後一起步行至聆訊室外。

據了解，案中女傭於早上8時已進入法庭，避開了媒體的視線。

女傭供證時，庭內只能有法官、被告、辯護律師、副檢察司和通譯員在場，媒體人員和其他人包括女傭的母親都不准進入庭內。

保安人員也鎖起側門和拉起大門，只是讓職員進入，民眾必須出示文件才放行，媒體全部被擋駕在門外，保安人員表示過後才會允許媒體踏入法庭範圍採訪。

支持者拉起“順我者昌逆我者亡”及一張黑臉和手，以及“拒絕政治霸權，一手遮天”、“黑手辭職”和“黑手自首”等的橫幅。

根據控狀，楊祖強被指於今年7月7日晚上8時15分到9時15分期間，在怡保美露拉也鎮住家樓上的房間強姦一名外籍女子，觸犯刑事法典第376（1）條文，罪成最高刑罰可被判處監禁20年和鞭笞。

他於8月23日被控上怡保第一地庭，承審法官諾拉希瑪批准他以1萬5000令吉保保釋。

此案於9月24日和10月22日兩度進行案件管理程序，法庭定在今天、週三至週五審理4天。

