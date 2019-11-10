全裸散步解壓 醉男鬧市大解放





（吉隆坡10日訊）一名華裔男子因生活壓力太大，今午在隆市區借酒消愁後酩酊大醉，竟然脫光衣服，在隆市京那巴魯路散步，結果被人拍下影片，在網絡瘋傳；他最終被警方帶走助查。

金馬警區主任法米助理總監指出，警方調查後發現男子並沒有精神問題，而是喝醉後才會做出不雅舉動，由於男子當時身無分文，警方隨後到服裝店買衣服給他，再給他一些零錢搭車回家。

“警方調查相信男子的精神正常，他赤裸散步相信是因私人問題控制不住情緒而喝醉所致，警方到現場將他帶回警局助查時，他並沒有做出任何過激行為。”

吉隆坡交通調查及執法組主任祖基菲里助理總監受詢時指出，警方於今午4時接到投報，指一名裸男走在隆市京那巴魯路，於是派出交警前往查看情況，並在證實真的有裸男在街上散步後，招來巡邏車將對方帶返警局問話。

有路過的駕駛人士以手機拍下裸男散步的畫面，並上傳至臉書專頁“KL吹水站”，依據該短片可見，一名身材臃腫的男子在馬路上輕鬆地漫步，往敦阿都拉薩大學（UNIRAZAK）的方向走去，而身旁剛好是一名接到通知前來查看情況的交警正接近對方。

該視頻獲得網民熱烈討論，有網民猜測男子患有精神病，希望警方將他送回給他的家人，部分網民則抱著玩樂心態調侃裸男，指他與朋友打賭輸了、天氣太熱等等。