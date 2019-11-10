【丹絨比艾補選】魏家祥譏被降級選區華裔助理 劉鎮東：別理他





（新山10日訊）針對馬華總會長拿督斯裡魏家祥嘲諷“被降級”為丹絨比艾國席補選希盟候選人中選後的“華裔助理”，行動黨柔佛州主席劉鎮東僅以一句話回應：“無需理會他！”

劉鎮東今午出席在依斯干達公主城舉行的2020年財政預算案講座會後，接受媒體詢問關於魏家祥對他的“評語”時，揮揮手笑著表示：不用理會對方。

不過，詢及所強調的“建設牌”，劉鎮東說，丹絨比艾、笨珍和北干那那都屬老舊的城鎮，他要協助的是帶動老城鎮發展起來，將潛在的可能性都發揮出來。

他以居鑾和玉射為例，這些“小地方”實際富有別具風味的特色，重要的是如何有效規劃，進行積極建設。

劉鎮東批評由前馬華總會長丹斯里黃家定擔任第一屆丹絨比艾國會議員，接著是馬華丹絨比艾區會主席拿督斯里黃日昇連續2屆中選為丹絨比艾國會議員，前後約30年的時間，丹絨比艾的選民一直都往外遷移尋求發展。

劉鎮東以“他們是用腳投票”，顯示當地暮氣沉沉，越來越多選民選擇默默離開這個令人失去希望的地方。

“我們希望匯集小城鎮的優勢，使之改造振興。”

潘儉偉：中小企需有決心應對工業4.0

財政部長政治秘書潘儉偉表示，中小型企業需建立朝向工業4.0的決心，做好準備，方能應對未來的挑戰。

潘儉偉今午出席在依斯干達公主城舉行的2020年財政預算案講座會後受詢時說，國內的中小企業處於不同階段的工業層面領域，有的在工業2.0，有的是工業3.0。

“無論如何，我們都要開始，不然就落後了。”

他鼓勵中小企業向貿工部登記工業4.0準備程度評估計劃，了解本身的優劣勢，曉得如何為現有的工業模式轉型。

林吉祥：2020財案創造財富分享財富

另一方面，依斯干達公主城國會議員林吉祥於講座會致詞時指出，2020年財政預算案是為國家創造財富，與人民分享財富，希望邁向更穩健的發展前景。

林吉祥短暫逗留後即趕往下一場活動。