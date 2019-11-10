【丹絨比艾補選】譏變華裔選區助理 魏家祥：劉鎮東被降級

（笨珍10 日訊）馬華總會長拿督斯里魏家祥嘲諷行動黨政治教育局主任兼副國防部長劉鎮東“ 被降級” 成為丹絨比艾國席補選希盟候選人中選後的“ 華裔助理” ，而行動黨秘書長林冠英做出的宣布也推翻了希盟為候選人卡敏營造的“ 全民領袖” 形象。

他今日在針對財政部長林冠英昨晚在希盟的政治講座上作出的宣布，召開新聞發布會時說，劉鎮東上屆大選在亞逸依淡競選時就表示不打“ 服務牌” ，而是“ 建設牌” ，要丹絨比艾的選民自行判斷對方是否有意願服務選民。

“ 堂堂一個副部長淪落到成為土團黨的選區助理，而且還是自己黨的秘書長下的指示。你還敢相信行動黨會制衡土團黨？”

他也認為，林冠英指派劉鎮東作為“ 選區華裔助理” 意味著卡敏沒有能力服務全民，只能為自己的族群服務。

他調侃劉鎮東，難道走“ 後門” 成為副部長後，還要再走國會殿堂旁，給國會議員助理使用的“ 旁門” ？

“ 劉鎮東幹嘛不堂堂正正走大門，在11 月2 日那天提名為丹絨比艾國席補選候選人？所以林冠英是勉強接受卡敏這位候選人，現在再來' 補鑊' 嗎？”

他猜測，林冠英潛意識就知道，或已認定土團黨為某一個族群服務，所以才會推出劉鎮東當選區助理。

他也質疑，林冠英所言的劉鎮東可以直接與之聯繫，是否意味著即使卡敏當選也不能有林冠英的號碼，或是要“ 靠關係” 才可以得到幫助。

另一方面，魏家祥也出示多個林冠英在第14 屆全國大選時向拉曼大學學院生承諾幫助的報導和視頻，提醒林冠英兌現諸如不看政黨背景幫助所有學生等諾言。

他也批評是拉曼大學學院校友的檳州行政議員章瑛指自己在讀書時如同其他私立大學般自繳學費的言論是“ 厚顏無恥” ，因為同比全國私立大專學府，拉曼大學學院的學費肯定是全國最低廉的，促請對方摸摸自己的良心。

此外，對於馬華的政治講座的高出席率，魏家祥表示出席率不能直接反應得票率，選戰依然艱難，因為不到最後一刻的投票日都不知道結果。