張念群：料2021年開課 ​郭鶴堯華小明年動工





（新山10日訊）教育部副部長張念群披露，新山華社關注的郭鶴堯華小明年動工，並預計2021年開課。

張念群今早在新山Eco Spring銷售廊，與多名新山華社領袖和綠盛世（Eco World）的代表舉行會議後，宣布這項好消息。

她表示，郭鶴堯華小建委會今日成立，主席是新山寬柔小學五校董事長崔偉傑，副主席是莊源卿，財政是潘炎展，秘書是兩名退休校長呂月瑩和蔡奕明。

她說：“已故丹斯里郭鶴堯的女兒拿督郭少容也受委為建委會的委員。如果之後還要增加成員，我交由建委會決定。”

“建委會顧問是柔佛州旅遊及家庭、婦女、社會發展委員會主席廖彩彤、地不佬區國會議員鍾少雲、綠盛世首席執行員拿督曾健華、新山中華公會會長拿督斯里鄭金財及新山華社元老拿督張文強。”

她說，學校的中文名是郭鶴堯華小，馬來名字是SJKC Kuek Ho [email protected] spring。

郭鶴堯女兒入建委會

陪同發布消息者包括新山中華公會第一副總務黃楚沅、新山中華總商會義務總秘書吳文球、董事吳來財及郭鶴堯的女兒拿督郭少容等。

張念群表示，建委會成立後將展開向教育部申請建校准證（Kelulusan Pembinaan）、開設銀行戶頭等工作。

她說：“建委會開設了銀行戶頭，教育部才能分階段發放撥款；建委會也將通過州教育局向教育部申請建校准證，以確保所建學校是符合及滿足教育部的要求和條例，例如避免所建課室太小等。”

“建委會獲發建校准證後，才能向地方政府申請規劃許可（Kebenaran Merancang），地方政府要看到建校准證才會發出許可；校方要有規劃許可才能動工。校方在申請規劃許可時，也能同步進行公開招標的工作。”(LSL)

文件不齊2018年被拒

張念群表示，郭鶴堯華小的規劃許可曾於2018年3月提呈給相關單位，但是因為文件不齊全而被拒絕；文件不齊相信其中一個原因是教育部沒有批准建校准證。

她說，郭鶴堯華小明年動工，課室數目預計介於30至36間，而建造費用相信不會少過1000萬令吉。

她說：“學校的建造費用要待公開招標後，包括要建多少間課室，才能有確切數目。”

“郭僱鶴華小的建校准證申請，將在負責有關申請的特別委員會會議中討論，下次的會議將在明年1月或2月召開。因此在會議前，申請方須確保申請的文件齊全、呈交給州教育局討論，以便經由教育局向教育部申請。”

有關之前“舍郭鶴堯華小而建造新的Eco Flora華小（暫名）”的問題，她表示各造目前專注在建造郭鶴堯華小，因為該校的條件更理想，也得到Eco World的支持，而且校地的問題也解決了，所以會優先處理。

綠盛世將捐500萬

她說，該校將由教育部和綠盛世一起發展，綠盛世將捐獻500萬令吉充作建校費用。

郭鶴堯華小占地6英畝，土地屬於學校保留地，而且學校的對面將建造500個單位的可負擔房屋，並是大家都滿意的地點。

針對這項好消息與丹絨比艾國席補選是否有關的問題，她表示教育部一直以來都在跟進郭鶴堯華小的建造與發展，也舉行多次會議和視察校地，因此趁今天宣布這項好消息。

她說：“學校也不在那邊（指丹絨比艾）。我上星期，即丹絨比艾國席補選提名日當天也去了檳城，宣布撥款給當地學校助搬遷，如果這樣子，我整個補選不是不用做工？這是我的工作，不能因為補選就全國華小的工就不要去做了。”

建委會速申請建校准證

崔偉傑表示，儘管建委會剛成立，不過該會將盡快展開建校准證的申請工作，並希望能在2021年開課，以緩和新山東北區學額不足問題。

郭少容在會上，對於以父親名字命名的郭鶴堯華小在明年動工而感到高興，並感謝張念群的協助，讓這所華小能建立起來。