北海峇眼賴大草場禮堂 屋頂坍塌逾3週未修

（北海10日訊）因屋頂嚴重坍塌而全面封鎖的北海峇眼賴大草場拿督哈芝阿末巴達威禮堂，至今未展開修建工程，市長羅查里的2週限令已過，調查報告還不見出爐。

本報記者今早重返該禮堂，只見威省市政廳用黃繩全面封鎖，並張貼通告警示閒人免進，坍塌的屋頂仍未維修。

仍等待調查報告

看守禮堂的保安人員表示，迄今未見有人前來維修，相信當局還在等待調查報告。

該禮堂屋頂是於10月15日上午10時突然坍塌，幸無傷亡。威省市長當天下午即指示承包商和工程顧問檢查屋頂結構，並要求在2週內提呈完整調查報告。承包商翌日被馬來西亞建築工業發展局（CIDB）及馬來西亞職業安全與健康局（DOSH）召見問話。

威省市議員陳治中今早受詢時說，禮堂屋頂坍塌一事曾在月常會議上提出，議員們也要求市長加緊催促和盡快公佈完整調查報告。

他坦承，至今尚未看到相關報告，因此無從解說。

峇眼馬華黨員攜豆腐 調侃禮堂豆腐渣工程

馬華峇眼區會黨員今日攜豆腐到拿督哈芝阿末巴達威禮堂，調侃州政府用500萬令吉換來“豆腐渣”工程。該區會副秘書曾偉仁說，禮堂屋頂在10月15日坍塌，市長羅查里說會在2週內提呈完整調查報告，至今3週過去，說好的報告呢？

他說，該禮堂是公共設施，涉及公眾利益，希望當局開誠布公，揪出需負責的一方，不要有任何隱瞞，以免工程疏漏事件重演。

出席者包括宣傳局主任林囸峰、組織秘書陳幏蓎、事務委員會主任許智勇和政治教育及黨校協調委員會主席許根。