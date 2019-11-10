【8蚊型腳車少年遭撞斃案】控方不滿沈可婷判無罪 上訴





（新山10日訊）新山推事庭於10月28日宣判兩年前新山8名蚊型腳車少年騎士遭撞死案被控的女被告沈可婷無罪釋放，控方基於不滿推事庭的判決，於今日入稟新山高庭提出上訴。

柔佛州檢控署主任阿米爾今早在此案主控官沙菲益副檢察司陪同下，向法庭呈交上訴申請，出席者包括新山南警區查案官尤索夫。

阿米爾受媒體詢問時指出，盡管審理本案的推事早前已判處被告無罪釋放，但控方認為案件仍有可上訴的理據。

他提出的理據包括，案發路段的燈光並沒有如推事所說的比較昏暗，相反，照明是相當足夠的；另外，有說被告不熟悉有關路段，這也不能成為被告無罪的理由。

阿米爾強調，檢控署並非受到來自死者家屬或其他方的壓力提出上訴，並指這是針對案件下判後的正常程序。

被告被判無罪釋放

“提交上訴申請後，我們會等待法庭的審訊日。”

新山推事庭是在上月28日針對這起轟動一時的蚊型腳車案下判。推事茜蒂早前下判時指出，被告沈可婷（24歲）案發時不管使用左邊、中間或右邊車道都沒有問題，因為她擁有在公路上行駛的權利。

茜蒂續稱，被告在案發時並沒有超速，而且根據鑒證人員的調查，事發路段燈光昏暗，道路狀況更限制了司機的視線範圍。

她說，司機不可能預測到高坡後會有一群少年，隨即也指涉禍的蚊型腳車少年當時顯然將自己置於危險的境地中，因而判決被告無罪釋放。

8名蚊型腳車少年騎士遭撞斃案是在2017年2月18日淩晨3時20分左右，於新山內環公路靠近馬末尼亞穆斯林墳場處發生。

事發時，轎車司機沈可婷取道該路段準備返回士姑來皇後花園的住家，詎料卻在這路段撞上一群在公路上飆蚊型腳車的少年騎士，造成8人死亡。