【民青團大會】劉華才：青年首選政黨 民政入黨年齡降至16歲





（新山9日訊）民政黨主席拿督劉華才指出，本屆全國代表大會其中一個關鍵提案，即是接受把入黨年齡從18歲降至16歲，務使黨年輕化之際，也成為欲從政的年輕人首選的政黨。

他表示，為了在下屆全國大選主攻年輕選民，除了整合資源，該黨同時籲請黨員鼓勵兒女或孫兒女加入民政黨，幫助他們加深對黨的認識及了解。

民政黨青年團今天在柔佛新山舉行的第48屆全國代表大會，向母體提出其中一項提案，即“為促進黨年輕化及成為年輕人首選政黨，將黨員入黨年齡從18歲下調至16歲”。

針對這項提案，劉華才於召開的記者會表示，該黨認真看待這項提案，接受這項提案之際，領導層也關注尚需強化16歲至20歲年輕人對政治的掌握。

“我們會努力給予年輕黨員教導及指導，不只是國家政治，還包括政治人物、政黨的知識，以及對國際政治認知。”

“國內目前約有700萬年齡介於18至21歲的年輕人未登記成為選民，這正是我們做出改變，使用各種方式來接近年輕人，才能與年輕人有更多接觸的機會。 ”

劉華才說，民政黨現在善用社交媒體，讓該黨成為“網紅”，藉由此策略向年輕人傳達民政黨的政治理念。

配合“年輕化”的主題，民政黨本屆全國代表大會採用科技化的巨大佈景和伸展式舞台，摒棄傳統演講台和麥克風而使用耳戴式麥克風，整個場面富新穎氣派氛圍。

黃愛歡：讓溫蒂成為女性發迴聲

民政黨婦女組主席黃愛歡指出，國家需要女性從政者為婦女、孩童發聲，並呼籲丹絨比艾國席選民投該黨候選人溫蒂一票，把溫蒂送進國會為弱勢婦孺爭取權益。

她表示，民政黨必須上下一心，以期在這場補選戰勝，讓民政黨的第三勢力從丹絨比艾響起。

“我們只有一個目標，爭取人民的支持，為人民謀取福利，讓民政黨的中庸政策使國家更美好。”

另一方面，民政黨青年團團長黃志毅致詞時說，投票年齡一旦降低至18歲，年輕人將成為政壇生力軍。

他表示，這也是該黨趨向年輕化的因素，青年團將配合母體制定策略，以期吸引更多年輕人加入民政黨。