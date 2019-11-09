患精神疾病 婦女墜樓亡







（檳城9日訊）患有精神疾病的54歲華裔婦女今早在離家500米的公寓墜下，擊中要害當場死亡。

這事件今早9時50分，發生在大英義路某公寓。死者為洪麗英（譯音），與丈夫結婚30年。

據悉，死者今早獨自騎摩多到該公寓，將摩多停在公寓外後，乘坐電梯到第21樓處躍下。

公寓保安聽到巨聲後趕到現場，看到一名婦女倒在路上，立即致電給救護車及警方。

救護員抵達現場，發現該婦女已經斃命。警方將遺體送往太平間剖驗。

根據死者丈夫向警方表示，死者3年前患有精神疾病，並定期前往醫院接受治療。

他說，妻子半年前已辭掉工作，2個月前看牙醫拔掉所有牙齒，目前等待植牙。

他說，妻子在一週前表示生活無趣，不想活在世上連累家人，當時，他還勸妻子不要擔心，表示會給她錢。

他說，事發前並沒有與妻子吵架，今早出門上班前還有看到妻子。

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