男童疑遭同學打死 宗教學校被令關閉

（聯增9日訊）7歲男童疑遭同學打死案，彭州伊斯蘭及馬來習俗理事會（MUIP）已勒令涉案的宗教學校即刻關閉。

該理事會副主席拿督斯里旺阿都華希接受馬來報訪問時說，調查結果顯示，該學校是於今年初在沒有執照下開始運作，該校創辦人也不曾向該會提呈任何註冊申請。

“要開設一間宗教中心，有關創辦人必須提呈申請，同時我也發現該創辦人已理解有關條例，但他卻沒有採取應有的行動。

“該校只有一名教師人員，不過本會也非常懷疑其教書資格，我們不曉得他是否擁有宗教文憑。就算他是一位可蘭經老師，但並不代表他有資格教學。”

將展開宗教學校漂白行動

他指出，要批準一間宗教學校的成立，必須要有多方面的考慮，包括考慮該建築物的安全性和課程綱要等。

他說，該會非常重視此案件，並將會展開“宗教學校漂白”行動，凡未註冊及沒有執照的宗教學校，盡快於12月31日前提呈申請，避免悲劇重演。

“12月31日之後，凡是沒有註冊的宗教學校將被勒令關閉。”

此外，彭亨教育局局長拿督達祖丁尤索夫說，由於宗教學校和中心是在伊斯蘭宗教局的管轄下，所以該局不能對涉案的學校採取任何行動。

他指出，雖然教育局沒有管轄權，但該局仍認真看待未經批準的宗教中心或學校的問題。

本月7日下午約1時，聯增某宗教學校女舍監發現7歲男學生莫哈末艾敏身體非常虛弱，立刻將他送往聯增診所搶救，惟男童最終宣告不治。

根據醫務人員為死者進行的檢查報告，死者身上有多處瘀傷，疑是遭人打傷所致。

該宗教學校共有4名學生（包括死者）及1名教師。事後，警方已拘捕3名13歲的學生，協助調查。

上月杪返家身無瘀傷

死者的繼母阿斯瑪麗紮昨日在淡馬魯醫院太平間受訪時說，莫哈末艾敏在10月31日至本月3日學校假期回家度假時，身上並沒有出現任何瘀傷。

她指出，她在18個月前與死者父親努魯阿敏結婚，她只知道莫哈末艾敏身上患有疥癬，並不懂艾敏身上有瘀傷。

“莫哈末艾敏是一位開朗和活潑敏捷的孩子，他之前在查魯布丁國小求學，但由於他的學業成績欠佳，加上他對宗教科感興趣，所以我們才在上個月中為他轉校。”